Sürgündeki prens: Kaşıkçı için bir günah keçisi bulurlar

DW: Öldürüldüğü iddia edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması olayını yakından takip ediyorsunuz. Olaydaki son gelişmelerden ne anlam çıkarıyorsunuz?

Halid bin Farhan el Suud: Kaşıkçı'nın kraliyet ailesiyle bağları olduğunu ve muhalif figür gibi gösterilmesine karşı çıktığını söyleyebilirim. Kraliyet ailesine karşı herhangi bir siyasi tehlike arz etmiyordu. Eleştirilerinde bile dikkatliydi. Onu Suudi hükümetine doğrudan tehdit oluşturmuş birisi olarak görmüyorum.

Sizdeki bilgiler tam olarak nedir?

Suudi Arabistan'ın siyasi liderinin, yani Kral Selman'ın zihniyetini biliyorum. Riyad vilayetini 50 yıl yönetti. Herhangi bir siyasi tecrübesi olmamasına rağmen kendisine büyük yetkiler bahşedildiğinden dolayı şiddete başvurdu. Şimdi kral olduktan sonra da aynı siyasi yöntemle yönetmeye devam ediyor, uluslararası ilişkilerde de.

Bu ölüm emirlerinin her zaman en tepeden geldiği anlamına mı geliyor, yani Kral Selman'dan?

Doğrudur. Avrupa'da kaçırılan muhalif kişilerin kaderinin kralın emriyle belirlendiği bilinen bir durum. Ön planda olan muhalifler kralın emriyle kişisel olarak cezalandırılıyor. Emri veren kral yani. Washington Post'ta çalışan dünyaca ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı'da da aynısı söz konusu. Böyle bir eylemin gerçekleşmesi hükümetin başının onayını gerektirir. Kral Selman doğrudan müdahildir diyemem ama karar ve cinayetin uygulanması bizi oğluna, Muhammed'e (Veliaht Prens Selman) götürüyor.