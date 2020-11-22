Sürgündeki Tibet Yönetimi Beyaz Saray'ı Ziyaret Etti

Sürgündeki Tibet hükümetinin lideri Lobsang Sangay, 60 yıldan uzun bir sürenin ardından Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk Tibetli yönetici oldu. Bu ziyaretin hali hazırda gergin olan ABD-Çin ilişkilerinde tansiyonu yükselten bir başka neden olacağı yorumları yapılıyor.

Sangay, Beyaz Saray’a davet edildi ve yetkililerle görüştü. Konuya ilişkin olarak Merkezi Tibet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Bu beklenmedik toplantı belki de Merkezi Tibet Yönetimiyle Beyaz Saray’da ileride yapılacak resmi görüşmeler için olumlu bir hava yaratacaktır” denildi.

Tibet, ABD ve Çin arasındaki sorunlu konulardan biri durumunda. ABD, Çin’I Tibet’te insan hakları ihlalleriyle suçluyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin bölgede anlamlı otonomiyi desteklediğini söylemişti.

Pekin yönetimiyse ABD’yi Tibet üzerinden Çin’deki ayrılıkçılara destek vermekle suçluyor. Çin bu çerçevede ABD’nin Tibet Özel Temsilcisi Robert Destro’yla görüşmeyi de reddediyor.

Çin, 1950 yılından bu yana Tibet’te yönetimi elinde tutuyor ancak sürgündeki surhani lider Dalai Lama da Çin’in bölgedeki yönetimini kültürel soykırım olarak düzenliyor.

