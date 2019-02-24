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"Suriçi'ni millet bahçesine çevireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan: - "Tarihi Yarımada olarak bilinen Yedikule'den Topkapı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bahçesine çevireceğiz. Projede Fatih'in tarihi dokusuna uygun hareket edeceğiz" - "Kısa bir sürede Fatih'in sur dibinden başlayarak, bütün alanlarında yeni bir belediyecilik anlayışı devreye sokacağız. Önümüzdeki 3 yıl içinde Fatih, İstanbul'un daha güvenli, konforlu ve sosyal, sorunları çözülmüş bir ilçesi olarak ön plana çıkacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, "Tarihi Yarımada olarak bilinen Yedikule'den Topkapı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bahçesine çevireceğiz. Projede Fatih'in tarihi dokusuna uygun hareket edeceğiz." dedi.

Vizyon projesine ilişkin bilgi veren Turan, Fatih'i çevreleyen tarihi surların etrafının temizlenerek, halka açılacağını bildirdi.

Topkapı'dan Yedikule'ye uzanan surlar kısmında yapı yasaklı bir alanın ve özel mülkiyete konu yerlerin olduğunu aktaran Turan, bu alanda belediyenin, vakıfların ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırdığı yerler olduğunu söyledi.

Yeni dönemde buradaki bütün çalışmaları tamamlayıp, Topkapı'dan Yedikule'ye kadar sur dibindeki sur bandının tamamını açacaklarını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Tarihi Yarımada olarak bilinen Yedikule'den Topkapı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bahçesine çevireceğiz. Projede Fatih'in tarihi dokusuna uygun hareket edeceğiz. Burayı halka açık bir hale getireceğiz. Rekreatif bir alan olacak, bir yapı olmayacak. Millet bahçesinin içinde yürüyüş alanları, bisiklet yolları, çocuk parkları ve sportif tesisler yer alacak. Fatih içerisindeki en büyük park olacak. Orayı sadece Fatih’in değil İstanbul'un en önemli millet bahçelerinden biri haline dönüştüreceğiz. İstanbul içinde önemli bir millet bahçesi olacak."

- "Proje 5 yılda tamamlanacak"

Turan, millet bahçesini yaptıktan sonra bu alana bakan Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı ve Topkapı gibi önemli mahallelerinin sosyal yapıdan etkilenerek, düzeleceğini ifade etti.

Projenin önemine dikkati çeken Turan, "5 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Metruk bölge, Fatih'in olumsuzluklarını tetikleyen bir bölge. Burayı mutlaka ayağa kaldırmak zorundayız, kaldıracağız." diye konuştu.

- "Fatih'te yeni bir belediyecilik anlayışı olacak"

Millet bahçesinin bölgeye pozitif yansıması olacağını vurgulayan Turan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile konuştuk. İnşallah burayı beraber ayağa kaldıracağız. Millet bahçesini yapınca bölgeye pozitif katkısı olacak. Parlayan birer semt olarak ayağa kalkacaklar. Kısa bir sürede Fatih'in sur dibinden başlayarak, bütün alanlarında yeni bir belediyecilik anlayışı devreye sokacağız. Önümüzdeki 3 yıl içinde Fatih, İstanbul'un daha güvenli, konforlu ve sosyal, sorunları çözülmüş bir ilçesi olarak ön plana çıkacak."

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