Surinam'da Devlet Başkanına 20 yıl hapis cezası

PARAMARIBO (AA) - Güney Amerika ülkesi Surinam'da, Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Kasım 2007'de başlayan davada, mahkeme heyeti, Devlet Başkanı Bouterse'yi, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürmekten suçlu buldu.

Mahkeme, resmi ziyaret kapsamında Çin'de bulunan 74 yaşındaki Bouterse'yi gıyabında 20 yıl hapse mahkum etti.

Surinam'da "Aralık cinayetleri" adıyla bilinen olayın kurbanlarının avukatı Huga Essed, Bouterse'nin derhal görevi bırakması gerektiğini savundu.

Bouterse ve diğer askeri yönetim liderleri, Aralık 1982'de ülkenin önde gelen 15 muhalif ismini başkent Paramaribo'da bir kalede topluca öldürmekle suçlanıyordu.

Devlet Başkanı, olaydaki siyasi sorumluluğunu kabul etmiş ancak cinayetler sırasında orada olmadığını iddia etmişti.

Ülkenin 1980-1987 yılları arasındaki askeri yönetiminin lideri Bouterse, başta çoğu kadın ve çocuk 35 kişinin öldürüldüğü Moiwana katliamı olmak üzere bu süreçte işlenen çok sayıda insan hakkı ihlalinden de sorumlu tutuluyor.

Bouterse ayrıca, 2000'de Hollanda'da eroin kaçakçılığından da suçlu bulunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçimde göreve gelen Bouterse, 2015'te yeniden seçilmişti. Devlet Başkanı Bouterse, 2016'da kendisine karşı hukuki kovuşturmaların durdurulması direktifini vermiş, ancak mahkeme yargı sürecinin başladığı gerekçesiyle direktife uymayacağını bildirmişti.

