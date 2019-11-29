HABER

Surinam'da Devlet Başkanına 20 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 23:59 | Son Güncelleme

Desire Bouterse, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürmekten yargılanıyordu

PARAMARIBO (AA) - Güney Amerika ülkesi Surinam'da, Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Kasım 2007'de başlayan davada, mahkeme heyeti, Devlet Başkanı Bouterse'yi, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürmekten suçlu buldu.

Mahkeme, resmi ziyaret kapsamında Çin'de bulunan 74 yaşındaki Bouterse'yi gıyabında 20 yıl hapse mahkum etti.

Surinam'da "Aralık cinayetleri" adıyla bilinen olayın kurbanlarının avukatı Huga Essed, Bouterse'nin derhal görevi bırakması gerektiğini savundu.

Bouterse ve diğer askeri yönetim liderleri, Aralık 1982'de ülkenin önde gelen 15 muhalif ismini başkent Paramaribo'da bir kalede topluca öldürmekle suçlanıyordu.

Devlet Başkanı, olaydaki siyasi sorumluluğunu kabul etmiş ancak cinayetler sırasında orada olmadığını iddia etmişti.

Ülkenin 1980-1987 yılları arasındaki askeri yönetiminin lideri Bouterse, başta çoğu kadın ve çocuk 35 kişinin öldürüldüğü Moiwana katliamı olmak üzere bu süreçte işlenen çok sayıda insan hakkı ihlalinden de sorumlu tutuluyor.

Bouterse ayrıca, 2000'de Hollanda'da eroin kaçakçılığından da suçlu bulunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçimde göreve gelen Bouterse, 2015'te yeniden seçilmişti. Devlet Başkanı Bouterse, 2016'da kendisine karşı hukuki kovuşturmaların durdurulması direktifini vermiş, ancak mahkeme yargı sürecinin başladığı gerekçesiyle direktife uymayacağını bildirmişti.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Öğrenci servisi otomobile çarptı: 8 yaralıÖğrenci servisi otomobile çarptı: 8 yaralı
Malta basını: Başbakan Muscat istifa edecekMalta basını: Başbakan Muscat istifa edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
20 yıl hapis Cumhurbaşkanı Desi Bouterse Surinam

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı

Baba ve 4 yaşındaki kızına av tüfekli saldırı!

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın ikamete yaklaşmama kararını ihlal ettiği iddiası

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma

Artvin'de korku dolu dakikalar! Dev kayalar koptu ve...

Artvin'de korku dolu dakikalar! Dev kayalar koptu ve...

16 yaşındaydı! Sedatcan'dan kahreden haber

16 yaşındaydı! Sedatcan'dan kahreden haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.