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Surivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyununda kazanan kim?

14.05.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Surivor eleme adayı ve dokunulmazlık oyununun kazananı, 14 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan bölüm öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödüllü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Birçok kişi internette Surivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyununda kazanan kim? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Surivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyununda kazanan kim?

Surivor eleme adayı, dokunulmazlık oyununun ardından yapılacak konseyde belli olacak. Kaybeden takım, aralarından bir yarışmacıyı eleme potasına sokacak. Peki Surivor eleme adayı kim oldu? 14 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ödül oyununda kazanan kim? İşte merak edilenler...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Survivor'da geçtiğimiz hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımından Evrim, Nisa ve Berkan potaya giren isimler olmuştu. Bu hafta oynanan 4. dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı, bir kez daha ada konseyinde toplandı. Takımca yapılan oylama sonrasında gönüllüler takımından bir isim daha eleme adayı olarak belirlendi. Oylamada 3 Ogeday, 3 Seda ve 2 Hikmet adı çıktı. Ogeday ve Seda'nın aynı oyda kalması sonucu açık oylamaya gidildi ve yarışmacılar teker teker hangi ismin eleme adayı olması gerektiğini söyledi. Yapılan oylama sonrasında Seda haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor'ın 14 Mayıs 2022 Cumartesi günkü bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf eleme potasına aralarından bir yarışmacıyı sokacak. Detaylar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 14 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödüllü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek.

Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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survivor Acun Ilıcalı
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