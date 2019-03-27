HABER

Suriye, ABD'nin kararının ardından harekete geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2019 07:31 | Son Güncelleme

Suriye, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.

Suriye, ABD'nin kararının ardından harekete geçti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından BMGK'den toplantı talebinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, imzaladığı başkanlık kararıyla Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyacağını ilan etmişti.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı ilk kararda, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkılıyor ve ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' yer alıyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Bagajlar tahliye edildiği sırada... Faciadan son anda dönüldüBagajlar tahliye edildiği sırada... Faciadan son anda dönüldü
Bu nasıl ateşkes? İsrail Gazze'yi yine bombaladı!Bu nasıl ateşkes? İsrail Gazze'yi yine bombaladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Golan Tepeleri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Trump gözünü uzaya dikti! Komutanını bile seçti!

Trump gözünü uzaya dikti! Komutanını bile seçti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
haydi reis israilden konsolosluğumuzu çekelim gemilerin ticaretini durduralım tüm islam devletlerine örnek olalım peşimizden hepsi gelir en azından ihvanın müslüman kardeşlerin değeri artar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagajlar tahliye edildiği sırada... Faciadan son anda dönüldü

Bagajlar tahliye edildiği sırada... Faciadan son anda dönüldü

Bu nasıl ateşkes? İsrail Gazze'yi yine bombaladı!

Bu nasıl ateşkes? İsrail Gazze'yi yine bombaladı!

Trump gözünü uzaya dikti! Komutanını bile seçti!

Trump gözünü uzaya dikti! Komutanını bile seçti!

Norveç'te çifte vatandaşlığa izin çıktı

Norveç'te çifte vatandaşlığa izin çıktı

Cezayir'de ordu Buteflika'nın istifasını istedi

Cezayir'de kritik gelişme

Yaşlı kadını defalarca kez tekmeledi!

Yaşlı kadını defalarca kez tekmeledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.