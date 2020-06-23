Suriye: ABD yaptırımlarla Suriyelileri açlıktan öldürmek istiyor

Muallim, bu yaptırımların "insanları açlıktan öldüreceğini" savundu.Suriye hükümeti, yeni yaptırımlar getiren ABD'yi iç savaşın yaşandığı ülkedeki insanları açlıktan öldürmeye çalışmakla suçladı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Salı günü başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, bu yaptırımları Suriyelilerin geçim kaynaklarını doğrudan etkileme çabası olarak değerlendirdi. Muallim, "Sezar" olarak adlandırılan yaptırımların amacının "2011'de olduğu gibi terörizmin geri dönüşüne kapıyı açmak" olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'li üst düzey yetkilileri "yalancılar korosu" olarak nitelendiren Muallim, kendilerini Suriyelilerin çıkarlarını koruyormuş gibi gösterip, ama gerçekte bunun tam tersi bir tutum izlediklerini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, bu yaptırımların bir amacının da ülkede gelecek yıl yapılması planlanan "devlet başkanlığı seçimlerini etkilemek" ve seçimlerde Esad'a verilen desteği zayıflatmak olduğunu savundu. Muallim, "Suriye halkı istediği sürece, Esad iktidarda kalacak" ifadesine vurgu yaptı.