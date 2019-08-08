Suriye: 'Amerika ve Türkiye'nin Anlaşması Egemenliğimize Saldırı'

Suriye rejimi yaptığı açıklamada, Amerika ve Türkiye arasında Suriye’nin kuzeyi konusunda bir anlaşmaya varılmasının, ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne açık bir saldırı ve tehlikeli bir girişim olduğunu belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya açıklama yapan bir dışişleri bakanlığı yetkilisi, Türkiye ve Amerika’nın bölgede bir operasyon merkezi kurmak konusunda anlaşmaya varmasını, Suriye’ye karşı Türk-Amerikan saldırganlığı olarak niteledi.

Aynı yetkili söz konusu anlaşmanın bölgede barış ve istikrar açısından tehlikeli bir girişim olduğunu söyledi.

