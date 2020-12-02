Suriye Anayasa Görüşmelerinden Sonuç Beklenmiyor

Suriyeli gözlemciler, Cenevre'de Birleşmiş Milletler himayesinde Esat hükümeti ile muhalefet arasında yeni bir anayasa yazılması için yürütülen görüşmelerin başarıyla sonuçlanamayacağını ve yaklaşık on yıldır ülkeyi kasıp kavurmaya devam eden savaşta yeni bir sayfa açmaya yardımcı olmayacağını söylüyor.

Gözlemcilere göre Suriye’de gelecek yıl yapılacak seçimler de kilit önemde değil ve paramparça olan ülkenin geleceğini değiştirmede gerçek bir etkiye sahip olmayacak.

Düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nden Jomana Qaddour’un da aralarında olduğu gözlemciler, yeni bir anayasa oluşturulması amacıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler destekli Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının, hükümet ile muhalefet arasındaki dördüncü tur müzakereler olmasına rağmen hedefe ulaşamadığını söylüyor. Suriye kökenli Amerikalı bir uzman ve avukat olan Qaddour, bu hafta düşünce kuruluşu Carnegie Europe’ta düzenlenen bir panelde bu duruma ilişkin görüşlerini paylaştı.

Qaddour, "Temelde sadece anayasal reformla baş başa bırakıldık, ancak bu bile siyasi bir müzakere süreci olarak kabul edilmiyor. Daha çok rejim ile muhalefet arasında vatandaşlık konularında bir diyalog olarak görülüyor ve böyle muamele görüyor. Ama Cenevre'de bu konuşmaların nasıl gerçekleştiğine dair bir değişiklik görüyorsunuz. Bu, rejimin veya müttefiklerinin somut bir şeyden vazgeçmesini gerçekten gerektirmiyor. Yani, bu müzakereler gün geçtikçe zayıflıyor" diye konuştu.