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“Suriye Anayasa Komisyonu Kuruluyor”

28.09.2018 01:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’ya hareketinden önce New York’taki Türk gazetecilere temaslarını değerlendirdi. Çavuşoğlu, İdlib anlaşmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin bir başarısı olduğunu, İran’ın da bu anlaşmaya destek verdiğini söyledi

“Suriye Anayasa Komisyonu Kuruluyor”

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu çalışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya gitmesinin ardından Türkiye Heyet Başkanı olarak New York’ta temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser’le BM’de görüştü.

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye, Ürdün, Japonya, İsveç ve AB tarafından BM Filistin Mültecilerine Yardım Ajansının (UNWRA) bütçesiyle ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

New York’ta resmi temasları bu akşam sona erecek Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine katılmak için Almanya’ya gidiyor.

Çavuşoğlu, Almanya’ya hareketinden önce New York’taki Türk gazetecilere temaslarını değerlendirdi. Çavuşoğlu, İdlib anlaşmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin bir başarısı olduğunu, İran’ın da bu anlaşmaya destek verdiğini söyledi.

“İdlib anlaşması Erdoğan ve Putin’in başarısı”

Çavuşoğlu, "Çok yoğun bir haftaydı. Çok sayıda ikili görüşmeler yaptım. 32 tane ikili görüşme yaptık. Yeni seçilen Genel Kurul Başkanı da dahil. 22 tane çok taraflı etkinlikte konuşma yaptık. Cumhurbaşkanımız adına bazı toplantılara katıldık. Herkesin gözü Türkiye'deydi. Göç konusunda Türkiye'nin yaptıklarını herkes biliyor ama biz de bu yükün paylaşılması konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini hepsine tüm toplantılarda ve ikili görüşmelerde anlattık. İdlib anlaşması gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıydı ve İran da buna çok güçlü bir destek verdi. Görüştüğümüz herkesten çok ciddi destek aldık. Hatta bizim katılmadığımız toplantılarda bile konuşmalarında herkes, Trump dahil Türkiye'ye teşekkür etti. Bizim amacımız, burada özellikle siyasi sürecin önündeki en büyük engel olan çatışmaları tamamen durdurmak ve insani dramların önüne geçmek. Siyasi süreci hızlandırmak, şimdi bunun için yeni bir fırsat doğdu. Yeni kurulacak anayasa komisyonuna da çok güçlü destek veriyoruz. İdlib antlaşmasının uygulanmasıyla ilgili de İran ve Rusya dışişleri bakanlarıyla üçlü bir toplantı yaptık. Suriye’nin geleceğiyle ilgili AB’nin düzenlediği toplantıya katıldık. Bizimde içinde olduğumuz bir çok inisiyatifin toplantılarına katılma fırsatı oldu” dedi.

“Her şey takviminde tıkır tıkır işliyor”

Çavuşuoğlu, bir gazetecinin Soçi mutabakatıyla ilgili sorusunu da şöyle cevapladı: “Bu konuda teknik çalışmalar devam ediyor. Bu silahtan arındırılmış bölge diye adlandırdığımız alanda çalışmalar seyrinde gidiyor. Hatta Rusya özellikle teşekkür etti sahada bizim arkadaşlarımız önemli mesafeler kat etti. Her şey takviminde tıkır tıkır işliyor. Bundan sonraki süreçte de birlikte çalışacağız. Her iki tarafta da ihlaller olabilir. Anlaşmanın uygulanması için beraber çalışacağız ama anayasa komisyonunun da bir an önce kurulup görevine başlaması konusunda kararlılığımızı bir kere daha ortaya koyduk” dedi.

Anayasa komisyonunu de Mistura oluşturacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir gazetecinin “Anayasa komisyonu için belirlenen bir takvim var mı?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “de Mistura takvim belirlemeye çalışıyor. Biliyorsunuz muhalefet adına elli kişilik listeyi biz verdik. Rejim adına da Ruslar verdi. Biraz gecikti. Birde sivil toplundan oluşan bir liste var bu üç listeden 15’er kişiyi de Mistura seçiyor ve bunlardan bir anayasa komisyonu oluşturacak. Sivil toplum örgütünden oluşacak listeyle ilgili biraz tartışmalar var. Biz de burada arabuluculuk yapıyoruz. O meseleyi de kısa sürede hallettikten sonra önümüzdeki ay, en geç bu yıl içinde bu Anayasa Komisyonu’nun kurulup faaliyete geçmesini öngörüyoruz” diye yanıtladı.

BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Mısır, Fransa, Almanya; Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD dışişleri bakanlarının" Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki krize siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde derhal bir anayasa komisyonu kurulmasına destek verdiği ifade edilmişti.

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