Suriye Anayasa Komisyonu Toplandı 

Suriye hükümeti, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Anayasa Komisyonu Çarşamba günü İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk kez toplandı. BM genelinde Suriye’de siyasi uzlaşıya varılması için bunun önemli bir adım olduğu görüşü hakim olsa da uzun yol kat edilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

Ancak uzmanlar Esat yönetiminin sahada elde ettiği askeri başarıların ve kontrolunu arttırmasının ardından müzakere masasında ödün vermeye istekli olup-olmayacağını sorguluyor.

150 üyeli komisyonun açılış töreni Cenevre’de BM Avrupa genel merkezinde yapıldı. BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen toplantıdan bir gün önce yaptığı açıklamada “Bu tarihi bir an” ifadelerini kullanmıştı.

Komisyonun kurulması yüzbinlerce kişinin ölümüne, milyonların göç etmesine neden olan sekiz yıldır süren iç savaşın ardından ülkede siyasi reformların ve BM denetiminde adil ve özgür seçimler yapılmasının önünü açacak kilit adımların başında geliyor.

Cenevre’deki iki günlük etkinlik için 150 üye biraraya geldi. Bunların 45’i anayasayı yazmaya başlayacak sivil toplum üyeleri.