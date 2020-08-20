Suriye Anayasa Komisyonu Yeniden Toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Suriye’deki son gelişmeler değerlendirildi.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Güvenlik Konseyi’ne, Suriye’deki son durum ve 24 Ağustos’ta Cenevre’de, üçüncü kez toplanacak Suriye Anayasa Komisyonu konusunda genel bilgiler verdi.
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye hükümetiyle muhalefet liderleri arasında önümüzdeki hafta Cenevre'de yapılacak anayasal reform görüşmelerinin ülkede dokuz yıldır süren savaş ve acı çeken çaresiz Suriye halkı için bir fırsat olduğunu söyledi.
Özel Temsilci Pedersen, Suriye Anayasa Komitesinin yeni bir anayasa taslağı hazırlamak için bir takvim ve süreç belirlemeye yönelik bir anlaşma temelinde toplandığını kaydetti. Pedersen, taraflara BM tüzüğü çerçevesinde Suriye’nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve bütünlüğüne ve ülkenin sahip olduğu doğasına saygı göstermesi için çağrıda bulunduğunu belirtti.
Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'nin ülkedeki siyasi çözüme katkı olarak halkın onayına sunulacak anayasa reformu taslağı hazırlaması amacıyla, Güvenlik Konseyi’nin 2254 (2015) sayılı kararı uygulamak için daha geniş bir siyasi sürece duyulan ihtiyacı da taraflara hatırlattığını söyledi.
Pedersen, ülkenin kuzeybatısında Türkiye ve Rusya’nın çabalarının yarattığı sükunetin sürdüğünü ancak geçtiğimiz ay karşılıklı roketli saldırıları, top saldırıları, kara çatışmaları ve ara sıra hava saldırılarının yaşandığını belirtti.
“Suriye’de Corona virüsünün tespiti için yeterince test yapılamıyor”
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, konsey üyelerine ülkedeki salgın hastalığın yayılmasıyla ilgili endişelerini de dile getirdi.
Pedersen, Suriye'deki toplam resmi vaka sayısının 18 Ağustos tarihi itibarıyla, 2 bin 114'e ulaştığına dikkat çekti.
Pedersen, Suriye hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerde Suriye Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği bin 844 vakanın genel vaka sayısına eklendiğini söyledi. Pedersen, ülkenin içinden geçtiği koşullar nedeniyle Corona virüsü testlerinin çok kısıtlı sayılarda yapıldığını belirtti. Pedersen, ülkedeki insanların büyük bir bölümünün öncelikli talebinin salgın hastalıkla ilgili test olmadığını, insanların öncelikli olarak hayati tıbbi malzeme ve kişisel temel ihtiyaçları olduğunu kaydetti.
Pedersen, 7 Ağustos’ta Beyrut’ta meydana gelen patlamada yararlanan, BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Khawla Matar’ın da iyileşmeye başladığını, ayrıca patlamada