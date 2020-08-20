Suriye Anayasa Komisyonu Yeniden Toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Suriye’deki son gelişmeler değerlendirildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Güvenlik Konseyi’ne, Suriye’deki son durum ve 24 Ağustos’ta Cenevre’de, üçüncü kez toplanacak Suriye Anayasa Komisyonu konusunda genel bilgiler verdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye hükümetiyle muhalefet liderleri arasında önümüzdeki hafta Cenevre'de yapılacak anayasal reform görüşmelerinin ülkede dokuz yıldır süren savaş ve acı çeken çaresiz Suriye halkı için bir fırsat olduğunu söyledi.

Özel Temsilci Pedersen, Suriye Anayasa Komitesinin yeni bir anayasa taslağı hazırlamak için bir takvim ve süreç belirlemeye yönelik bir anlaşma temelinde toplandığını kaydetti. Pedersen, taraflara BM tüzüğü çerçevesinde Suriye’nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve bütünlüğüne ve ülkenin sahip olduğu doğasına saygı göstermesi için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'nin ülkedeki siyasi çözüme katkı olarak halkın onayına sunulacak anayasa reformu taslağı hazırlaması amacıyla, Güvenlik Konseyi’nin 2254 (2015) sayılı kararı uygulamak için daha geniş bir siyasi sürece duyulan ihtiyacı da taraflara hatırlattığını söyledi.