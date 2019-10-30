Suriye Anayasa Komitesi Cenevre’de toplandı

Komite Suriye'de yıllardır savaşan tarafları müzakere masasında bir araya getiriyor.İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez toplanan Suriye Anayasa Komitesi, sekiz buçuk yıldır çatışan rejim ve muhalefeti yeni bir anayasa oluşturulması amacıyla ayna masa etrafında buluşturdu. Komite toplantısına başkanlık eden Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen açılış konuşmasında, rejim ve muhalefetin toplantıda bir araya gelmesini "Bu tarihi bir an" sözleriyle değerlendirdi. Suriye için yeni bir sayfanın açıldığını vurgulayan Pedersen, "Bir diyalog başlatmaya hazır olmanız her yerdeki Suriyelilerin ümitli olması için güçlü bir sinyal " dedi. Özel Temsilci Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'nin BM şartı, Güvenlik Konseyi kararları, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğini esas aldığını belirterek, anayasa çalışmalarına Suriyelilerin öncülük etmesinin Komite'nin ilkelerini oluşturduğunu kaydetti. Eşbaşkanlar rejim ve muhalefetten Toplantıda Suriye Anayasa Komitesi Eş Başkanları Ahmed Kuzbari ve Hadi el Bahra da birer konuşma yaptı. Hadi el Bahra muhalefeti, Ahmed Kuzbari ise Esad rejimini temsil ediyor.

Toplantıya katılan hükümet, muhalefet ve sivil toplum temsilcileinden oluşan 150 temsilcinin farklı görüşlerde olduğunu ifade eden muhalif eşbaşkan Hadi el Bahra, "8 acı dolu yıldan sonra farklılıklar değil, benzerlikler bulmak üzere buraya geldik” dedi. Rejimi temsil eden eşbaşkan Kuzbari ise yeni anayasa için dört prensip belirlediklerini ifade ederek, bu prensipleri "bağımsızlık, ülke birliği, toprak bütünlüğü ve egemenlik" olarak sıraladı. Mevcut Suriye Anayasa'sını "çağdaş bir anayasa" olarak tanımlayan Kuzbari, buna rağmen yeni anayasa oluşturmaya veya mevcut anayasanın üzerinde değişiklik yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Kuzbari müzakereler sırasında terörizmle mücadelelerine ara vermeyeceklerini de kaydederek, "Milletimizin değerli ülkesinin her santimetresini kurtarana kadar böyle sürecek" dedi. BM çatısı altında yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri ise temsil edilmiyor. Ankara'nın çabalarıyla sürecin dışarısında bırakılan SDG, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamayla Cenevre'den çıkacak sonuçların kendilerini bağlamayacağını bildirdi.