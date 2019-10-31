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Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 21:44 | Son Güncelleme

Anayasa Komitesi, dünkü açılış oturumundan sonraki ilk toplantısını BM Cenevre ofisinde gerçekleştirdi - Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Konseyi Sözcüsü ve Anayasa Komitesi üyesi Yahya el Aridi: - "En azından atmosfer çatışmacı değil. Beklenmeyen herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Görüşler birbirine yakın değil ama bir şeyler başarmak için niyet olacağını umuyoruz. İhtiyatlı biçimde iyimseriz. Bu görece iyimserliğimizin sebebi, bir şeyleri başarmaktaki kararlılığımız"

CENEVRE (AA) - Suriye'nin yeni anayasasını yazacak Anayasa Komitesi'nin üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ikinci kez bir araya geldi.

Komite'nin dünkü açılış oturumundan sonraki ilk toplantısı bugün BM Cenevre ofisinde gerçekleşti.

Anayasa Komitesi'nin rejimi temsil eden eş başkanı Ahmed Kuzbari'nin, muhalif mevkidaşı ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile üçlü görüşmeyi reddetmesi üzerine, heyetler BM ofisine gecikmeli geldi.

Bu nedenle planlanandan yaklaşık bir saat geç başlayan toplantı, tartışma çıkması üzerine verilen arayla toplam 5,5 saat sürdü.

Bir sivil toplum temsilcisinin konuşmasında rejim güçlerince öldürülen kardeşini anmasına, rejim heyetindeki üyeler sert biçimde tepki gösterdi. Eş başkanlar, bu durum nedeniyle toplantıya 1,5 saat civarında ara verdi.

Oturumlarda üyelerin üçte biri söz alarak, anayasa yapımına ilişkin vizyonunu sundu.

Toplantının bitiminde, muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Konseyi (MYK) Sözcüsü ve Komite üyesi Yahya el Aridi, AA muhabirlerine açıklamada bulundu.

Aridi, "En azından atmosfer çatışmacı değil. Beklenmeyen herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Görüşler birbirine yakın değil ama bir şeyler başarmak için niyet olacağını umuyoruz. İhtiyatlı biçimde iyimseriz. Bu görece iyimserliğimizin sebebi, bir şeyleri başarmaktaki kararlılığımız." ifadelerini kullandı.

Oturumların yarın sürmesi bekleniyor.

- Komite'nin yapısı

Komite, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, Komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı, üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komite'nin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Hadi El Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari üstleniyor.

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