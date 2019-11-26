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Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeli aşılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 19:47 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejimin uzlaşmaz tavrı sürüyor - Muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra: - "Komite toplantılarının gündeminde uzlaşma sağlanmasına yönelik çabalarımız devam ediyor" - "Suriye'deki halkımızın acısını hissediyoruz. Kendimizi onlar için bir çözüm bulmaya adadık"

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeli aşılamadı

CENEVRE (AA) - Suriye Anayasa Komitesi'nin muhalif eş başkanı Hadi el Bahra, Komite toplantılarının gündem maddelerinde uzlaşma sağlanmasına yönelik çabalarının devam ettiğini belirtti.

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin gündem dışı konuları masaya getirme girişimi üzerine tıkandı.

Rejim heyetinin Anayasa Komitesi toplantılarının içeriğiyle ilgisi olmayan "terörizmle mücadele, yaptırımların kaldırılması ve Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'nin kınanmasını" kapsayan 3 maddeyi dün gündeme aldırmaya çalışması sonucunda tıkanan görüşmeler yeniden başlatılamadı.

Öğle saatlerinde beraberindeki heyetle birlikte BM'ye gelen muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, TSİ 18.00 sularında BM'den ayrılmadan önce AA muhabirinin sorularını cevapladı.

"Komite toplantılarının gündeminde uzlaşma sağlanmasına yönelik çabalarımız devam ediyor." diyen Bahra, rejimin BM'ye sunduğu şartların anayasa gündem maddeleriyle alakası olmadığını vurguladı.

Bahra, dün rejim heyetinin Anayasa Komitesi toplantıları başlamadan BM'yi terk etmesi ve yeniden masaya oturmamasına ilişkin ise "Suriye'deki halkımızın acısını hissediyoruz. Kendimizi onlar için bir çözüm bulmaya adadık. Onlara umut vermeliyiz, bunun için de sıkı çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bahra, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanmasının tüm taraflar için bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve ekibinin 45 kişilik yazım kurulunu yeniden bir araya getirme çabaları ise devam ediyor.

- İlk tur toplantıları yoğun geçmişti

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, ilk tur toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin genel beklentiden daha iyi geçtiğini bildirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu 2 kademeli düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisi'nde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

- Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise 2 eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeli aşılamadı

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muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra Rejim engeli Suriye Anayasa Komitesi

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