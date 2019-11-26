Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeli aşılamadı

Rejim heyetinin Anayasa Komitesi toplantılarının içeriğiyle ilgisi olmayan "terörizmle mücadele, yaptırımların kaldırılması ve Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'nin kınanmasını" kapsayan 3 maddeyi dün gündeme aldırmaya çalışması sonucunda tıkanan görüşmeler yeniden başlatılamadı.

Bahra, dün rejim heyetinin Anayasa Komitesi toplantıları başlamadan BM'yi terk etmesi ve yeniden masaya oturmamasına ilişkin ise "Suriye'deki halkımızın acısını hissediyoruz. Kendimizi onlar için bir çözüm bulmaya adadık. Onlara umut vermeliyiz, bunun için de sıkı çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bahra, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanmasının tüm taraflar için bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve ekibinin 45 kişilik yazım kurulunu yeniden bir araya getirme çabaları ise devam ediyor.

- İlk tur toplantıları yoğun geçmişti

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, ilk tur toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin genel beklentiden daha iyi geçtiğini bildirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu 2 kademeli düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisi'nde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.