Suriye Anayasa Komitesi için son hazırlıklar

Suriye'nin yeni anayasasını hazırlama hedefiyle 30 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'de toplantılarına başlayacak olan Anayasa Komitesi için son hazırlıklar yapılıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ilk toplantı öncesinde Salı günü Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları ile buluşacağını duyurdu. Pedersen, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Birleşmiş Milletler‘in Cenevre Ofisi'nde bir araya geleceğini bildirdi.

BM Özel Temsilcisi düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'de devam eden çatışmalar, ülke bütünündeki sorunlara çözüm bulmaya yardımcı olacak ciddi bir siyasi sürecin önemini bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

Listeler hâlâ kesinleşmedi

Suriye'de Beşar Esad hükümeti, muhalifler ve BM'nin belirlediği sivil toplum temsilcilerinden 50'şer kişinin temsil edildiği 150 kişilik komitede listelerin de henüz kesinlik kazanmadığı bildirildi. Pedersen, Suriye hükümeti ve muhaliflerin 50'şer kişilik listelerindeki katılımcıların tümüyle ilgili henüz anlaşmaya varılamadığını kaydetti.