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Suriye Anayasa Komitesi toplantıları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:29 | Son Güncelleme

45 kişilik yazım kurulunun toplantılarında muhalifler BM'ye yeni anayasaya ilişkin vizyon belgesi sundu - Rejim heyeti ise yeni anayasaya ilişkin sözlü veya yazılı bir öneride bulunmadı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesi'nin 45 kişilik yazım kurulunun toplantılarında muhalifler BM'ye yeni anayasaya ilişkin vizyon belgesi sundu.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turunda, 45 kişilik yazım kurulu üyeleri ikinci gün toplantıları için TSİ 11.20 sularında BM Cenevre Ofisine geldi. İki oturumda gerçekleşen ve 18.30'da sona eren toplantıların ardından taraflar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

AA muhabirinin yazım kurulunun üçte birini oluşturan muhalif kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Anayasa Komitesinin muhalif eş başkanı Hadi el Bahra, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'e yeni anayasaya ilişkin vizyon belgesi sundu.

Belgenin, 150 üyenin katılımıyla geçen çarşamba başlayan ve cuma günü sona eren Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk bölümünde yapılan konuşmalar ve sunulan önerilerden oluştuğu kaydedildi.

45 kişilik yazım kurulunun sivil toplum kuruluşlarından oluşan üyeleri de toplantıda kendi vizyonlarını sözlü olarak sundu. Rejim heyetinin ise oluşturulacak yeni anayasaya ilişkin Pedersen'e sözlü veya yazılı bir öneride bulunmaması dikkati çekti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu cuma gününe kadar devam edecek.

- Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Anayasa Komitesi

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