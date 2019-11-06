HABER

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 19:06 | Son Güncelleme

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden 45 kişilik yazım kurulunun üçüncü gün toplantılarında muhalifler yeni anayasanın temel prensiplerine vurgu yaptı - BM toplantıların yolunda gittiğini açıkladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulunun üçüncü gün toplantılarında muhalifler Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde de yer alan 12 temel prensibe odaklandı.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turunda, 45 kişilik yazım kurulu üyeleri, üçüncü gün toplantıları için TSİ 11.30 sularında BM Cenevre Ofisine geldi. İki oturumda gerçekleşen ve 17.30'da sona eren toplantıların ardından taraflar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Muhalifler, resmi sitelerinden yaptıkları açıklamada, bugünkü toplantıda BM'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafından Cenevre 8 görüşmelerinde belirlenen ve Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde de yer alan 12 temel prensibe odaklandıklarını aktardı.

Açıklamada, anayasaya ilişkin temel unsurlar ve Komitenin prosedür kurallarına ilişkin belirlenen 12 temel prensibin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Güvenlik Konseyine de sunulduğu anımsatıldı.

Öte yandan, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıların yolunda gittiğini vurguladı.

Sözcü Fenton, Pedersen'in anayasa yazım kurulunun üç günlük çalışmalarından memnuniyet duyduğunun altını çizdi.

45 kişilik yazım kurulunun üçüncü gün toplantıları cuma gününe kadar devam edecek. Özel Temsilci Pedersen'nin aynı gün bir sonraki turun ne zaman yapılacağına ilişkin açıklaması bekleniyor.

- Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Vasiyeti yerine getirildi! Oraya defnedildiVasiyeti yerine getirildi! Oraya defnedildi
Osmangazi’ye dev bütçeOsmangazi’ye dev bütçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Cenevre Suriye Anayasa Komitesi Toplantıları

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkeolog Aykut Çınaroğlu, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi

Vasiyeti yerine getirildi! Oraya defnedildi

İstanbul'da 3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir

Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

İYİ Partili il başkanı hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.