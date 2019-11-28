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Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına rejim engeli sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:20 | Son Güncelleme

Muhaliflerin Eş Başkanı Hadi el Bahra: - "İkinci turun başından bu yana Anayasa Komitesinin faaliyet alanı ve yetkileri dahilinde 5 teklif sunduk. Beşi de rejim tarafından reddedildi" - "Bir çıkış yolu bulmak için yeni teklifler sunmaya devam edeceğiz"

CENEVRE (AA) - İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde pazartesi başlaması öngörülen Suriye Anayasa Komitesi 45 kişilik yazım kurulu toplantıları, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 4'üncü gününde de başlayamadı.

Sabah saatlerinden itibaren muhalif, rejim ve sivil toplum kuruluşlarından 15'er kişilik yazım ekibi BM'ye tam kadro giriş yaptı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ve ekibinin, 45 kişilik yazım kurulunu yeniden bir araya getirme çabaları, rejimin anayasal konularla ilgisi olmayan maddeleri gündeme aldırma girişimi nedeniyle yine sonuçsuz kaldı.

Suriye Anayasa Komitesinin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, BM'den ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İkinci turun başından bu yana Anayasa Komitesinin faaliyet alanı ve yetkileri dahilinde 5 teklif sunduk. Beşi de rejim tarafından reddedildi." ifadelerini kullandı.

Bahra, rejim heyetinin ise şimdiye kadar iki teklif sunduğunu, bunların "bazı siyasal konuların Komite toplantıları gündemine alınması" ve "Komite'nin gündemsiz başlaması" şeklinde olduğunu aktardı.

Rejim heyetinin, anayasal konulara ilişkin tüm gündem maddelerinin görüşülmesini geri çevirdiğine dikkati çeken Bahra, toplantıların başlaması için tüm gayretlerine rağmen rejimin "Anayasa Komitesi'nin gündemi hakkında" konuşmak istemediğini vurguladı.

Bahra, "Biz olumlu hareket etmeye devam edeceğiz. İkinci turun son günü yarın da bir çıkış yolu bulmak için yeni teklifler sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- BM'nin sessizliği sürüyor

Komite'nin Rejim Eş Başkanı Ahmed Kuzbari ise yaptığı açıklamada, muhaliflere ve Türkiye'ye yönelik suçlamalarına devam etti.

Kuzbari, yine soru almadan BM'den ayrıldı.

Öte yandan, rejimi bir türlü ikna edemeyen BM ise sessizliğini sürdürüyor. BM'den, hafta başından bu yana tıkanan görüşmelere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

- İlk tur toplantıları yoğun geçmişti

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, ilk tur toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin genel beklentiden daha iyi geçtiğini bildirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisinde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

- Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

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