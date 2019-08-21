HABER

"Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulması önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 21:43 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Anayasa Komitesinin oluşturulması, Suriye krizinin çözülmesi konusunda önemli bir aşama olacak. Bu, Suriye'nin geleceğiyle ilgili müzakerelerin başlatılmasını sağlayacak" - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "İdlib'de sivillerin korunması önem teşkil ediyor. Rusya, etkisinden istifade ederek Şam rejimine itidal çağrısında bulunabilir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasına ilişkin, "Anaysa Komitesinin oluşturulması, Suriye krizinin çözülmesi konusunda önemli bir aşama olacak. Bu, Suriye'nin geleceğiyle ilgili müzakerelerin başlatılmasını sağlayacak." dedi.

Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasına değinen Lavrov, "Anaysa Komitesinin oluşturulması, Suriye krizinin çözülmesi konusunda önemli bir aşama olacak. Bu, Suriye'nin geleceğiyle ilgili müzakerelerin başlatılmasını sağlayacak." diye konuştu.

Lavrov, ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında yasaklı orta ölçekli seyir füzesi denemesini değerlendirerek "Bu, silah yarışına yol açarak stratejik istikrarın mimarisini bozabilir. Stratejik istikrarın sağlanması konusunu Avrupa ve NATO ülkeleriyle görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da İdlib'deki durumu yakından takip ettiklerini dile getirerek "İdlib'de sivillerin korunması önem teşkil ediyor. Rusya, etkisinden istifade ederek Şam rejimine itidal çağrısında bulunabilir." dedi.

Maas, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Suriye Anayasa Komitesinin gelecek haftalarda oluşturulacağını söyledi.

Turistler bu şehirden vazgeçemiyor Turistler bu şehirden vazgeçemiyor
İzmir’e şehit ateşi düştüİzmir’e şehit ateşi düştü
Çorum'da şiddetli sağanak etkili olduÇorum'da şiddetli sağanak etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Rusya Suriye Anayasa Komitesi Ukrayna'nın doğusu

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi

Feci kaza: Korkunç şekilde can verdiler

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Son dakika: Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

Son dakika: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.