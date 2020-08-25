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Suriye Anayasa Müzakerelerine Corona Virüsü Engeli

25.08.2020 23:17 | Son Güncelleme

Suriye Anayasa Komisyonu’nun Birleşmiş Milletler himayesinde başlayan üçüncü tur müzakerelerine, dört komisyon üyesinde Corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle, ikinci gününde ara verildi

Suriye Anayasa Müzakerelerine Corona Virüsü Engeli

Suriye Anayasa Komisyonu’nun Birleşmiş Milletler himayesinde başlayan üçüncü tur müzakerelerine, dört komisyon üyesinde Corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle, ikinci gününde ara verildi.

Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için yapılan müzakereler, anlaşmazlıklar ve Corona virüsü tedbirleri nedeniyle 9 ay kesintiye uğradıktan sonra hafta başında İsviçre’nin Cenevre kentinde yeniden başlamıştı.

BM Suriye Özel Temsilcilisi Gier Pedersen’in sözcüsü, müzakerelere katılan 45 üyeli komisyonun güvenliğinin sağlanması için tüm gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Sözcü Jenifer Fenton, “Komisyon üyelerine buraya seyahatlerinden önce test yapıldı ve sonuçları negatif çıktı. Cenevre’de yapılan test ilave bir önlemdi. İlk gün görüşmesinde, hafifletme önlemleri devredeydi. Üçüncü tur şu anda askıya alınmış durumda ve özel temsilci bundan sonra atılacak adımları ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda istişarelerde bulunuyor’’ dedi.

Fenton, BM’nin İsviçre hükümetine de dört pozitif vaka hakkında bilgi verildiğini açıkladı. Sözcü, enfekte olan komisyon üyeleriyle temas eden herkese ulaşılmaya çalışıldığını ve riskleri azaltmak için önlemlerin alındığını belirtti.

BM sözcüsü, Suriye özel temsilcisi Pedersen’in Komisyon üyeleri ve diğer katılımcılarla temasları sırasında tavsiye edilen güvenlik tedbirleri aldığını ve karantinada olmadığını da açıkladı. “Pedersen’a karantinaya girmesi gerektiği yönünde bir tavsiye verilmedi. Ancak enfekte olan kişiler karantina altında” dedi.

Dört komisyon üyesinin otel odalarında karantina altında oldukları, birbirleri ve özel temsilci ile internet üzerinden görüştükleri kaydedildi.

Geir Pedersen müzakereler öncesi, bu görüşmenin Suriye’nin çatışan tarafları arasında itimat ve özgüvenin kurulmasına, daha geniş bir siyasi sürece kapı açmasına yardımcı olacağını umduğunu söylemişti.

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