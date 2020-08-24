Suriye anayasa müzakerelerine korona engeli

Görüşmelere devam edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.İç savaşın yaşandığı Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan müzakerelere, üç katılımcıda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle ara verildi. Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Gier Pedersen himayesinde yapılan müzakerelere, dokuz ay aradan sonra bugün yeniden başlanmıştı. Pedersen'in ofisinden yapılan açıklamada, "Yapıcı ilk oturumun ardından, Anayasa Komitesi'nin üçüncü tur görüşmelerine şu an için ara verildi" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, müzakerelerin nasıl devam edeceğine ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı bildirildi.

Anayasa Komitesi'nin alt komisyonunu oluşturan ve Beşar Esad hükümeti, muhalefet ve sivil toplumdan 15'er temsilcisinin katıldığı müzakerelerin cuma gününe kadar sürmesi planlanıyordu. Pedersen'in ofisinden yapılan açıklamada, hangi katılımcıların koronavirüs testinin pozitif çıktığına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak söz konusu katılımcıların temas ettiği kişilerin bulunması için İsviçreli yetkililerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.