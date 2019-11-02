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Suriye Anayasa Yazım Kurulu Pazartesi toplanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2019 11:52 | Son Güncelleme

, Suriye Anayasa Komitesi?nce oluşturulan 45 kişilik Anayasa Yazım Kurulu Pazartesi günü toplanacak.

İsviçre (DHA) , Suriye Anayasa Komitesi?nce oluşturulan 45 kişilik Anayasa Yazım Kurulu Pazartesi günü toplanacak. İsviçre?nin Cenevre şehrinde toplanan Suriye Anayasa Komisyonu çalışmalarının ilk bölümünü dün akşam tamamladı. Toplantının sona ermesiyle bir açıklama yapan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, farklı gruplardan 150 kişinin bir araya gelerek çalışabilmesinden etkilendiğini belirterek, ?Sadece daha önce anlaştığımız ajanda üzerinde değil, müzakerelerin gelecekte nasıl yürütüleceğine dair de bir uzlaşma sağlandı? dedi. Toplantının başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Pedersen, anayasa taslağını hazırlayacak 45 kişilik küçük kurulun Pazartesi günü yeniden toplanacağını duyurdu.
150 kişilik Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük kurul olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Komite üyelerinin tamamını kapsayan büyük kurul, rejim, muhalefet ve sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük kurul ise üç listeden seçilen 15?er kontenjanın araya geldiği 45 kişiden oluyor. Küçük kurul aynı zamanda anayasanın yazılmasından sorumlu. Komitenin bir özelliği de iki eş başkan bulunması. Rejim tarafının eş başkanlığını hukukçu Ahmet Kuzbari, muhaliflerin eş başkanlığını ise Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Hadi El Bahra yürütüyor.

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