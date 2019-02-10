"Suriye anlaşmazlığının Lübnan ekonomisini etkilemesini istemiyorum"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Lübnanlı partilerin, Suriye'deki savaşa katılmalarından memnun olmadığımız doğru ancak bu anlaşmazlığın, Lübnan ekonomisini etkilemesini istemiyorum." dedi.

Hariri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dünya Hükümetler Zirvesi çalışmaları kapsamında düzenlenen bir paneldeki konuşmasında, Hizbullah'ın Suriye'de yıllardan beri rejim güçleri safında savaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Lübnanlı partilerin Suriye'deki savaşa katılmalarından memnun olmadığımız doğru ancak bu anlaşmazlığın, Lübnan ekonomisini etkilemesini istemiyorum." diyen Hariri, Lübnan'da bazı reformların yapılmasıyla yatırımcıların önünün açılacağına işaret etti. Hariri, "Lübnan'da, bölgesel durumların iç ekonomiyi etkilememesi için karar aldık. Siyaset ile ekonomiyi birbirinden ayırma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki Filistin ve Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Hariri, ülkedeki tüm sorunların arkasında mültecileri aramanın "kendini kandırma" olacağını belirtti.