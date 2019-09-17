İSTANBUL (AA) - "Bir Mekan, Bir Hikaye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Stewards of Cultural Heritage (SoCH) projesi kapsamında, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Șubesi tarafından düzenlenen sergi, Rezan Has Müzesi KHAS Galerisi'nde açıldı.

Açılışta konuşan Alman Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson, Suriye'deki çatışmaların insanlara halen büyük acılar yaşatmaya devam ettiğini, Türkiye, Avrupa Birliği ve Almanya için de büyük zorluklar bulunduğunu söyledi.

Bu sergi ve SoCH projesiyle hem çatışmadan sonra kültürel mirasın yeniden canlanması hem de sergiye katkıda bulunan ve proje çerçevesinde destekledikleri kişilerce bu mirasın diğer kuşaklara aktarılması için umut aşılamak istediklerini dile getiren Pirson, projenin arkeolojik miras ağının bir parçası olduğunu ifade etti.

Felix, projeyi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kadir Has Üniversitesine, sergiye ev sahipliği yapan Rezan Has Müzesi'ne, Almanya Dışişleri Bakanlığına ve Gerda Henkel Vakfına teşekkür etti.