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Suriye Askerleri Türk Gözlem Üssünün Bulunduğu Bölgede Kontrolü Ele Geçirdi

23.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Televizyonu rejim güçlerinin Hama’daki toprakların kontrolünü eline geçirdiğini duyurdu. Kontrolün ele geçirildiği iddia edilen Morek köyünde Türkiye'nin 9 nolu gözlem üssü bulunuyor

Suriye Askerleri Türk Gözlem Üssünün Bulunduğu Bölgede Kontrolü Ele Geçirdi

Suriye Devlet Televizyonu rejim güçlerinin Hama’daki toprakların kontrolünü eline geçirdiğini duyurdu.

Haberde bölgedeki Latamneh, Latmin, Kfar, Zeita, Lahaya ve Morek köylerinden kontrolün ele geçirildiği belirtildi. Morek aynı zamanda Türkiye’nin gözlem üssü bulunuyor.

Bölgedeki gözlem üssünün durumu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. 4 gün önce bölgede bulunan 9 nolu gözlem noktasına güden Türk askerlerine yönelik hava saldırısı düzenlenmiş olayda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Dün de Suriye güçlerinin ülkenin kuzeybatısındaki Türki askeri gözlem noktalarından birine ateş açtığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamayı iki Türk yetkili Reuters haber ajansına yaptı.

Anadolu Ajansı ateş açılan gözlem noktasının Han Şeyhun’un kuzeyindeki olduğunu belirtti ve bunu Suriye jetlerinden açılan taciz ateşi olarak nitelemişti.

Habere göre olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan bulunmadığı, gözlem noktasında da herhangi bir zarar olmadığı kaydedilmişti

Türkiye daha önce Rusya’yala sağlanan mutabakat çerçevesinde bölgede 12 gözlem noktası kurmuştu.

Rusya’nın hava desteği sağladığı Suriye’de rejim güçleri bu hafta ciddi bir ilerleme sağlayarak birçok bölgede kontrolü ele geçirdi.

Dün de rejim güçleri İdlib yakınlarındaki Soran kasabasını ele geçirmelerinin ardından burada bir insani geçiş koridoru açtıklarını duyurmuşlardı.

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