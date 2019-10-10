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Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası’ndan "Barış Pınarı"na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdiğini açıkladı.Şanlıurfa’da 10-12 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen bir konferans ile kuruluşunu ilan eden ve başkanlığını Abdolaziz Altammo’nun yaptığı Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Şubat 2018’de Mersin’de yaklaşık 250 kürt asıllı katılımcı ile bir konferans düzenleyerek "PKK/PYD’nin bir terör örgütü olduğu ve Kürtleri temsil etmediği, PYD/YPG’yi korumaya yönelik olarak tesis edilmemesi gerektiği" hususlarını açıklamıştı.Fırat’ın doğusuna yönelik "Barış Pınarı Harekatı"nın başlamasıyla, Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR), harekata destek verdiğini açıkladı.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdiğini açıkladı.
Şanlıurfa’da 10-12 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen bir konferans ile kuruluşunu ilan eden ve başkanlığını Abdolaziz Altammo’nun yaptığı Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Şubat 2018’de Mersin’de yaklaşık 250 kürt asıllı katılımcı ile bir konferans düzenleyerek "PKK/PYD’nin bir terör örgütü olduğu ve Kürtleri temsil etmediği, PYD/YPG’yi korumaya yönelik olarak tesis edilmemesi gerektiği" hususlarını açıklamıştı.
Fırat’ın doğusuna yönelik "Barış Pınarı Harekatı"nın başlamasıyla, Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR), harekata destek verdiğini açıkladı. SBKR tarafından yapılan açıklamada, "Başlangıçtan itibaren bölgeyi bir yıkıma sürükleyen PKK ve Suriye’deki uzantıları, Kürtleri ve bölgedeki tüm kesimleri daha fazla felakete sev etmiştir. Örgüt mezkur politikayı, ulusal Suriye’nin gündeminde olmayan siyasi, askeri, idari, ekonomi ve her alanda tek başına almış olduğu terörist bir uygulamayla hayata geçirmiştir" ifadeleri kullanıldı.
"Biz, SBKR olarak halkımızın göğsüne oturan terör örgütü güçlerinden kurtulmak için, ’Barış Pınarı Operasyonu’na da destek verdiğimizi deklare etmekteyiz"
Açıklamada, SBKR’nin Harekat’a destek verdiği belirtilerek, "Biz, Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası olarak, Suriye devriminin ulusal bir talebi olan güvenli bölgeye destek verdiğimizi bildirmekle birlikte, halkımızın göğsüne oturan terör örgütü güçlerinden kurtulmak için, ’Barış Pınarı Operasyonu’na da destek verdiğimizi deklare etmekteyiz. Bununla birlikte şu an bölgede cereyan eden olayların tamamından terör örgütü yöneticilerini sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kaydedildi.
"Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası olarak, ’Barış Pınarı Harekatı’nın terörü yok etmesinin yanı sıra, Suriye evlatlarının evlerine, topraklarına dönmeleri ve onurlarıyla yaşamalarını güvence altına alan güvenli bölgenin ihdas edilmesi şeklindeki hedeflerini gerçekleştirmesini temenni ediyoruz"
Bölgedeki halka askeri bölgelerden uzak kalmaları ve evlerini terk etmemleri yönünde uyarıların yapıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ulusal Suriye Ordusu mensuplarının Suriye’nin evlatları ve kardeşleri olduğunu, Türk askerlerinin dostları olduklarını her iki ordunun da ortak düşmanının yok edilmesi gereken terör örgütü PKK/PYD olduğunu da hatırlatmak isteriz. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası olarak, ’Barış Pınarı Harekatı’nın terörü yok etmesinin yanı sıra, Suriye evlatlarının evlerine, topraklarına dönmeleri ve onurlarıyla yaşamalarını güvence altına alan güvenli bölgenin ihdas edilmesi şeklindeki hedeflerini gerçekleştirmesini temenni ediyoruz."

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