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Suriye'den çok önemli açıklama: Geri alınacak

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

Suriye Başbakanı İmad Hamis, muhaliflerin elindeki İdlib vilayetinin yakında Suriye devlet egemenliğine geri döneceğini söyledi.

Bundan sonra her savaşı kazanacaklarını söyleyen Hamis, "İdlib yakında tekrar milletin olacak. Suriye kazandı ve bundan sonraki her savaşın da kazananı olacak" dedi.

Hamis, Uluslararası Şam Fuarı'nın dün yapılan açılışında konuştu.

KİLİS SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat sürüyor.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen zırhlı araç ve personellerin sevkiyatı sürüyor. Güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis'e ulaşan askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı ve Elbeyli bölgesinden Suriye tarafına geçiş yapıyor.

İDLİB MERKEZİNDE SON DURUM

Suriye ve Rusya’nın İdlib yakınlarını bombalamaya başladığı, Rusya, Türkiye ve İran’ın durumunu görüşmek üzere Tahran’da toplanmasından bir gün önce İHA şehir halkının nabzını tuttu. Şehirde sükunet hakim olurken, halkın ve esnafın tedirgin olduğu görüldü.

BÖLGE HALKI NE DİYOR?

Şehrin valilik ve saat meydanında motorlu bisikletler hariç pek trafik görülmüyor. Esnaf tezgahlarını açmış müşteri bekliyor. Yaşlılar duvar kenarlarında tespih çekerek durumun ne olacağını merak ediyor. Ayham adlı genç ise duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı:

“İdlib şehrinde durum çok iyi ve tabii halinde sürüyor. Türk askerlerinin şehirde bulunması halinde durum daha da iyi olacak. İnşallah, Türk güçleri bizi korumak için burada hazır olur. Bunu umut ediyoruz.”

Yine İdlibli başka bir genç olan Bera ise şöyle konuştu:

“İdlib’de durum şu anda gayet sakin. Fakat insanlar Rusya’nın tehditlerinden, kimyasal silah kullanılmasından ve rejim güçlerinin şehre saldırmasından korkuyor. Esad rejiminin söyleyecek bir sözü yok. İdlib’in durumunu görüşmek üzere toplanacak olan Türkiye, Rusya ve İran’ın ne söyleyeceği önemli. Kimse Beşar Esad ve ordusunun ne yapacağı konusunu düşünmüyor. Eğer bu devletler ona saldır derse o da saldırır, dur derlerse durur. Türkiye bölgedeki en büyük bölgesel güç. Türkiye İdlib’de inisiyatifi ele alırsa biz daha iyi bir durumda oluruz. Allah ne derse o olur. Buradaki bütün insanlar bunu bekliyor.”

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tüm Suriye terörden arındırılıyor. Peki ne oldu? Kazancımız ne ve kaybımız ne? kazancımız koskoca bir sıfır. Kaybımız: 4 milyon suriyeli,40 milyar dolar masraf. emevi camiinde namaz kılamadık ama dünya lider (!) bir reisimiz var.
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