Suriye'den çok önemli açıklama: Geri alınacak

Suriye ve Rusya’nın İdlib yakınlarını bombalamaya başladığı, Rusya, Türkiye ve İran’ın durumunu görüşmek üzere Tahran’da toplanmasından bir gün önce İHA şehir halkının nabzını tuttu. Şehirde sükunet hakim olurken, halkın ve esnafın tedirgin olduğu görüldü.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen zırhlı araç ve personellerin sevkiyatı sürüyor. Güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis'e ulaşan askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı ve Elbeyli bölgesinden Suriye tarafına geçiş yapıyor.

Bundan sonra her savaşı kazanacaklarını söyleyen Hamis, "İdlib yakında tekrar milletin olacak. Suriye kazandı ve bundan sonraki her savaşın da kazananı olacak" dedi.

Şehrin valilik ve saat meydanında motorlu bisikletler hariç pek trafik görülmüyor. Esnaf tezgahlarını açmış müşteri bekliyor. Yaşlılar duvar kenarlarında tespih çekerek durumun ne olacağını merak ediyor. Ayham adlı genç ise duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı:

“İdlib şehrinde durum çok iyi ve tabii halinde sürüyor. Türk askerlerinin şehirde bulunması halinde durum daha da iyi olacak. İnşallah, Türk güçleri bizi korumak için burada hazır olur. Bunu umut ediyoruz.”

Yine İdlibli başka bir genç olan Bera ise şöyle konuştu:

“İdlib’de durum şu anda gayet sakin. Fakat insanlar Rusya’nın tehditlerinden, kimyasal silah kullanılmasından ve rejim güçlerinin şehre saldırmasından korkuyor. Esad rejiminin söyleyecek bir sözü yok. İdlib’in durumunu görüşmek üzere toplanacak olan Türkiye, Rusya ve İran’ın ne söyleyeceği önemli. Kimse Beşar Esad ve ordusunun ne yapacağı konusunu düşünmüyor. Eğer bu devletler ona saldır derse o da saldırır, dur derlerse durur. Türkiye bölgedeki en büyük bölgesel güç. Türkiye İdlib’de inisiyatifi ele alırsa biz daha iyi bir durumda oluruz. Allah ne derse o olur. Buradaki bütün insanlar bunu bekliyor.”

