Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası

Ne zaman kaydedildiği bilinmeyen ancak internette yeni dolaşıma giren videoda, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Suriye'nin Lazkiye kentinde yüksek bir noktada otururken verdiği röportaj yer alıyor.

"HATAY VE İSKENDERUN'U GERİ ALACAĞIZ"

Haberde, oturduğu yerden Hatay'ın İskenderun ilçesini işaret eden Muallim'in 'İskenderun Suriye toprağıdır ve en nihayetinde Türkiye'ye rağmen bize dönecektir' dediği iddia ediliyor.

وزير الحارجية وليد المعلم: لواء إسكندرون أرض سورية وستعود لنا رغماً عن تركيا ✌???????? pic.twitter.com/Z9KG6ys20g — أخبار سوريا الوطن Syria News (@SyriawatanNews) 27 Ağustos 2018



