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Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 16:55 | Son Güncelleme

Suriye kaynaklı al-Watan Gazetesi'nin Twitter hesabından paylaştığı bir video çok tartışılacak gibi görünüyor. Videoda, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Türkiye'yi hedef aldığı iddia edilen açıklamaları yer alıyor.

Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası

Ne zaman kaydedildiği bilinmeyen ancak internette yeni dolaşıma giren videoda, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Suriye'nin Lazkiye kentinde yüksek bir noktada otururken verdiği röportaj yer alıyor.

"HATAY VE İSKENDERUN'U GERİ ALACAĞIZ"

Haberde, oturduğu yerden Hatay'ın İskenderun ilçesini işaret eden Muallim'in 'İskenderun Suriye toprağıdır ve en nihayetinde Türkiye'ye rağmen bize dönecektir' dediği iddia ediliyor.


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Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hatay iskenderun

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