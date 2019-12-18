Suriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Suriye uyruklu A.E.H. (14) parkta oyun oynadığı sırada yine Suriyeli olan Suriyeli F.M. (16) tarafından, çıkan tartışmanın ardından bıçakla yaralandı. A.E.H. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

Olay saat 22.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokak’ta bulunan parkta yaşandı. Suriye uyruklu A.E.H. parkta oyun oynadığı sırada yanına gelen aynı ülke vatandaşı F.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda F.M., cebinden çıkardığı bıçakla A.E.H.’yi karın bölgesinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan A.E.H.’ye ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.E.H., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın zanlısı F.M. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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