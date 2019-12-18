HABER

Suriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 00:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Suriye uyruklu A.E.H.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Suriye uyruklu A.E.H. (14) parkta oyun oynadığı sırada yine Suriyeli olan Suriyeli F.M. (16) tarafından, çıkan tartışmanın ardından bıçakla yaralandı. A.E.H. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kısa sürede yakalandı.
Olay saat 22.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokak’ta bulunan parkta yaşandı. Suriye uyruklu A.E.H. parkta oyun oynadığı sırada yanına gelen aynı ülke vatandaşı F.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda F.M., cebinden çıkardığı bıçakla A.E.H.’yi karın bölgesinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan A.E.H.’ye ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.E.H., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın zanlısı F.M. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Suriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralıSuriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralı
Ayağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptuAyağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji'den sis uyarısı!

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Temsilciler Meclisi Başkanı'na azil sürecine tepki mektubu!

Trump'tan açık mektup: Protesto ediyorum

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den İtalya'ya ağır eleştiri! 'Bir hediye gibi'

Kaşıkçı'nın nişanlısından ağır eleştiri! 'Bir hediye gibi'

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Meteoroloji'den sis uyarısı! 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.