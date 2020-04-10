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Suriye'de 19 koronavirüs vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

Rusya ve Suriye Kurumlararası Koordinasyon Merkezi, Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgede 19 koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Suriye'de 19 koronavirüs vakası tespit edildi

Sığınmacıların Suriye'ye, ülke içinde yer değiştirenlerin de evlerine dönmeleri konusunda çalışmalar yürüten merkezden yapılan açıklamada, hükümetin kontrolündeki bölgede 19 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı koyulduğu belirtildi.

Suriye'de ek tıbbi izolasyon bölümlerinin ve solunum cihazlarıyla donatılmış yoğun bakım ünitelerinin açıldığını kaydeden merkez, "Kovid-19 belirtileri taşıyan kişilerin tespit edilmesi için aralıksız çalışma yürütülüyor. Sağlık personelinin ve koronavirüs hastalarına yardım sunma faaliyetlerinde yer alan kişilerin desteklenmesi için ek kaynak aktarıldı" dendi.

Merkez, resmi kurumların, kamuya açık alanların ve sokakların dezenfeksiyonu için sürekli çalışma yapıldığını, toplu kültürel etkinlikler için getirilen yasağın yanı sıra bakanlıklara ve resmi kurumlara yönelik karantinanın 16 Nisan'a kadar uzatıldığını da aktardı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, nisan başındaki açıklamasında ülkede 16 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

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