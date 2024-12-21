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Suriye'de 25 bin kişilik ordu PKK/YPG'yi kuşattı! Saldırı için emir bekliyorlar

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.12.2024 09:58
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61 yıllık Baas rejiminin sona erdiği Suriye'de terör örgütü PKK/YPG için çember daraldı. Suriye Millî Ordusu, 25 bin kişilik ordusuyla terör örgütünü kuşatırken, SMO Generali Ziyad Hacı Ubeyd, "Askerlerimiz işgal bölgelerine sınır noktalarda saldırı emri için bekliyor" diye konuştu.

Suriye'de 25 bin kişilik ordu PKK/YPG'yi kuşattı! Saldırı için emir bekliyorlar

Suriye Millî Ordusu (SMO) Generali Ziyad Hacı Ubeyd, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK varlığına son vermek için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Hacı Ubeyd “Terör örgütü PKK-YPG saflarında büyük bir moral ve fiilî çöküş yaşanıyor. 25 bin askerimizle Tabka - Rakka - Ayn İsa - Cerablus - Hafsa - Sırrin gibi işgal bölgelerine sınır noktalarda konuşlu bekliyor. Son 20 günde 7-8 bin terörist kaçtı. Bize gelen raporlara göre sadece Rakka’da PKK saflarından kaçan 75 Arap asıllı terörist, dağ kadrosu tarafından vuruldu. Rakka’da her şeyi yağmalıyorlar. Buğday siloları, hastane malzemeleri, kuyumcular, elektrik trafoları gibi birçok şeyi Tabka üzerinden Kamışlı’ya taşıdılar” dedi.

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ÖNCELİK AYN EL-ARAB

Örgütün psikolojik başkent ilan ettiği Ayn el-Arab’ın öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen General Ubeyd “Şu an bizi durduran şey ABD’nin silahsız çözüm ısrarı. Ama bu durum da daha fazla sürdürülemez. İki defa ateşkes istendi ve biz buna uyduk. Terör örgütü ise ihlal etti. Artık silahlı varlığını devam ettirmeyeceğini anladıkları için silahsız ve yine harici güçlerin himayesinde özerk bölge tavizi koparmaya çalışıyorlar. Bu süreci de Şam ile halletme arzusundalar. Şu ana dek yeni yönetim net tavır koydu. ABD, PKK işgal bölgesine Türkiye destekli SMO girmesin. İlla bir güç teslim alacaksa bu Şam’daki yeni idare ve HTŞ olsun istiyor. Çünkü PKK-YPG ısrarı onlara Ankara ile birlikte Şam’ı da kaybettirecek. DEAŞ yalanları da artık kullanılır olmaktan çıktı. Türkiye o kozu ABD ve ortaklarından alma adına net hamleler yaptı; teklifler sundu. Bugüne kadar 20 bine yakın DEAŞ’lıyı işgal bölgesindeki 15 cezaevine dağıttılar. 10 yıldır bu teröristler, PKK’nın sigortası olarak tutuluyor. Oysa çözüm basit; bu teröristler ya Suriye yönetiminin adalet sistemine teslim edilip yargılanacak ya da ait olduğu ülkeye iade edilecek. Ama bugünler için yıllardır bekletiliyorlar” ifadesini kullandı.

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"SABRIMIZ TÜKENDİ"

“Bizim sabrımız gerçekten tükendi” diyen General Ubeyd şöyle devam etti:

“PKK’lıları yeni orduya entegre etme çabalarını da kesinlikle reddediyoruz. Gasp ettikleri toprakları teslim edecekler. Zaten çoğu Irak, İran ve Türkiye’den gelen teröristler ya çekip gidecek ya da imha edilecekler. Suriyeli olanlar da ülke kanunlarına göre yargılanıp varsa cezalarını çekecekler.”

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Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk Suriye Milli Ordusu (SMO)
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