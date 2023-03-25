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Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor! "Derhal karşılık verilecek"

25.03.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece saatlerinde Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırılar sonrası İran'dan gerilimi yükseltecek bir açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, Suriye'deki İran bağlantılı askeri üslere yönelik gerçekleştirilen saldırılara derhal yanıt verileceğini söyledi. İşte haberin detayları...

Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor! "Derhal karşılık verilecek"

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de geçtiğimiz perşembe günü İran'a ait bir intihar insansız hava aracının (İHA) terör örgütü DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait tesise gerçekleştirdiği ve 1 ABD'li sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı saldırının ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor.

"HERHANGİ BİR BAHANEYE KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada ABD güçlerinin Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğunu belirterek, "İran, terörle başa çıkmak ve Suriye'de istikrarlı bir güvenlik oluşturmak için çok uğraştı ve bu ülkenin istikrarını tehlikeye atan her türlü eyleme karşı çıkacaktır. Suriye'de DEAŞ ve terörle mücadele amacıyla bu ülkenin hükümetinin talebiyle kurulan üslere saldırmak için herhangi bir bahaneye derhal karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.

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İRAN DESTEKLİ GRUPLARA SALDIRI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan bugün yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı gruplara yönelik misilleme saldırılarında 19 kişinin öldüğü duyurmuştu.

Hava saldırılarında ölenlerin 3’ünün Suriye askeri, 11’inin rejim yanlısı Suriyeli, 5’inin de rejim yanlısı yabancı olduğu aktarılmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İran abd

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