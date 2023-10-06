Suriye'de ABD'nin düşürdüğü SİHA'yla ilgili açıklamaya Kılıçdaroğlu'ndan tepki! "Ülkemizin hakkını böyle mi savunacaksınız?"

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonda ABD tarafından Türkiye'ye ait SİHA düşürüldü. Dışişleri Bakanlığı bugün olayla ilgili açıklama yapıp "Söz konusu hadise, devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" ifadelerini kullandı. SİHA'nın kaybedilmesine ilişkin "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler" neden gösterildi.

"DIŞ POLİTİKAMIZI ABD, RUSYA, İTALYA NE DER' DİYE Mİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ?"

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz.

ABD “meşru müdafaa” diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise “farklı teknik değerlendirmeler” diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor.

Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı “ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der” diye mi şekillendireceğiz?"