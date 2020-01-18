HABER
  4. Suriye'de ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

Suriye'de ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

DÜNYA HABERLERİ  | 18.01.2020 22:13 | Son Güncelleme

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

Suriye'de ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

Haseke'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalinde olan Rümeylan beldesindeki petrol sahasında ABD ile Rusya'nın çekişmesi sürüyor.

AA'nın güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD askerleri, Rümeylan yakınlarındaki Cul Ağı beldesinde petrol sahasının bulunduğu bölgeye ilerleyen Rus askeri devriyesinin yolunu kesti.

ABD askerlerinin, Haseke'nin kuzeybatısındaki Amuda ilçesinden gelen Rus devriyesinden dönmesini istemesi üzerine taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan'a ulaşması engellenen Rus askerleri, daha sonra geldiği noktaya dönmek zorunda kaldı.

YPG/PKK'lı teröristler de 3 gün önce Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla gönderilen Rus konvoyunun Kamışlı ilçesinde yolunu keserek, bölgeye ulaşmasını engellemişti. Bunun üzerine konvoy yolunu değiştirerek Malikiye ilçesinin Rümeylan yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı'na yönelmişti.

ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

ABD ordusu, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz... Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz...
Mersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktıMersin'de 2 katlı metruk binada yangın çıktı
İrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturduİrem Derici, eksi 4 derecede binlerce hayranını coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Haseke petrol sahaları Rusya Suriye YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihin en pahalısı olarak satıldı! Tam 1,3 milyon dolar

Tarihin en pahalısı olarak satıldı!

Son dakika! Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Son dakika! İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

Anka Neferler Tim, Yunanistan'ın stratejik kurumlarını hackledi

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Bağdat’ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma

Bağdat’ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.