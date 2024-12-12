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Suriye'de anayasa ve parlamento 3 ay boyunca askıya alınacak

12.12.2024 17:29
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Suriye'de Baas rejiminin düşmesinin ardından ülkede her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu sefer de siyasi kurumsallaşma konusunda önemli bir karar alındı. Alınan karara göre, anayasa ve parlamento 3 ay boyunca askıya alınacak.

Suriye'de anayasa ve parlamento 3 ay boyunca askıya alınacak

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren kanlı iktidarının devrilmesinin ardından gözler geçiş sürecine çevrildi. Geçici hükümetin sözcüsü Ubeyde Arnaut yaptığı açıklamada, 3 ay sürecek geçiş dönemi boyunca anayasa ve parlamentonun askıya alınacağını duyurdu.

"ÖNCELİĞİMİZ KURUMLARI KORUMAK VE KOLLAMAK"

Sözcü Arnaut, "Anayasayı incelemek ve ardından değişiklikler sunmak için yargı ve insan hakları komitesi kurulacak" dedi. Arnaut, "Bu geçiş dönemi 3 ay sürecek. Önceliğimiz kurumları korumak ve kollamak" ifadelerini kullandı. Hukukun üstünlüğünü tesis edeceklerini vurgulayan Arnaut, "Suriye halkına karşı suç işleyen herkes hukuka göre yargılanacaktır" dedi. Dini ve kişisel özgürlükler konusuna değinen Arnaut, "Suriye'deki dini ve kültürel çeşitliliğe saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

GEÇİCİ HÜKÜMET 1 MART'A KADAR GÖREV YAPACAK

Öte yandan, muhaliflerin önceden ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de ilan ettikleri Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin lideri Muhammed el-Beşir 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 1 Mart 2025'e kadar Suriye hükümetinin geçici başbakanı olarak görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Anayasa esad parlamento
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