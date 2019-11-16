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Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:23 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 18'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada, 'İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.' denildi.

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Anahtar Kelimeler:
bab terör saldırısı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
MÜHİM DEĞİL ZATEN ONLAR...İLKEL DOGMATİK YARATIKLAR..CEHENNEMİ YAŞAYIP...CENNETTE SEFA SÜRECEĞİNİ SANAN APTALLAR SÜRÜSÜ...?!!!..
Onlar aptallar sürüsünde peki sen nesin ? İnsan olmadığın kesinde !!
Ne kadar Çağdaş Laik Devrimci bir İnsansın. Tebrikler(!) Hani böyle ne mal, nasıl bir güruh olduğunuzu net olarak ortaya koyunki; Günün birinde Dönüpte Arkamıza bile Bakmayalım..
"YPG bize Saldırmaz" diyen Dâhî nerde acaba!!! Bi açıklama daha yapsında, bu saldırının YPG tarafından yapılmadığını söylesin
derhal yeni bir operasyon yapılmalıdır
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