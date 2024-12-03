HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye'de çatışmalar sürüyor! Rejim karşıtı silahlı gruplar 18 bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

Suriye'de çatışmalar sürüyor! Rejim karşıtı silahlı gruplar 18 bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

03.12.2024 20:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki çatışmalar 28 Kasım'dan bu yana sürerken, önemli bölgeler ise el değiştiriyor. Suriye'nin Hama ilinde, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, 18 yerleşimde daha hakimiyet sağladı. Hama'da ilerleyen rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin 6 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışıyor. Diğer yandan Esad rejimi, Hama’daki bankaları ve döviz bürolarını da boşaltıyor.

Suriye'de çatışmalar sürüyor! Rejim karşıtı silahlı gruplar 18 bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

Esad rejimi güçleriyle 7 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

AA-20241203-36368496-36368476-HAMADA_ILERLEYEN_REJIM_KARSITI_GRUPLAR_KENT_MERKEZININ_6_KILOMETRE_DISINDA_REJIM_GUCLERIYLE_CATISIYOR
Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ⁠Zor Ebu Zeyid, ⁠Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, ⁠⁠Güney Serha, ⁠Mericib El-Cemelen, ⁠⁠Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura yerleşim yerleri ile Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi.

AA-20241203-36368496-36368479-HAMADA_ILERLEYEN_REJIM_KARSITI_GRUPLAR_KENT_MERKEZININ_6_KILOMETRE_DISINDA_REJIM_GUCLERIYLE_CATISIYOR

YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Birinci hat olan Maptane-Halfaya-Taybet İmam'ı kırarak, rejim kontrolündeki Hama kent merkezine 3 koldan ilerleyen rejim karşıtı gruplar, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında rejim güçleriyle çatışıyor.

AA-20241203-36368496-36368483-HAMADA_ILERLEYEN_REJIM_KARSITI_GRUPLAR_KENT_MERKEZININ_6_KILOMETRE_DISINDA_REJIM_GUCLERIYLE_CATISIYOR

Çatışma hattı, Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

AA-20241203-36368496-36368493-HAMADA_ILERLEYEN_REJIM_KARSITI_GRUPLAR_KENT_MERKEZININ_6_KILOMETRE_DISINDA_REJIM_GUCLERIYLE_CATISIYOR

Sahadaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimi, Hama’daki bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor.

AA-20241203-36368496-36368486-HAMADA_ILERLEYEN_REJIM_KARSITI_GRUPLAR_KENT_MERKEZININ_6_KILOMETRE_DISINDA_REJIM_GUCLERIYLE_CATISIYOR

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

AA-20241203-36368496-36368494-HAMADA_ILERLEYEN_REJIM_KARSITI_GRUPLAR_KENT_MERKEZININ_6_KILOMETRE_DISINDA_REJIM_GUCLERIYLE_CATISIYOR
Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad
En Çok Okunan Haberler
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Güney Kore'de ortalık karıştı! Meclis sıkıyönetimi kaldırdı, 'Vatana ihanet' açıklaması geldi

Güney Kore'de ortalık karıştı! Meclis sıkıyönetimi kaldırdı, 'Vatana ihanet' açıklaması geldi

Narin cinayetinde yeni ses kayıtları çıktı! Evler, arabalar havada uçuşmuş

Narin cinayetinde yeni ses kayıtları çıktı! Evler, arabalar havada uçuşmuş

AFAD duyurdu: Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

Ümitcan Uygun ile ilgili dikkat çeken gelişme! O görüşe uyulmadı, karar verildi

Ümitcan Uygun ile ilgili dikkat çeken gelişme! O görüşe uyulmadı, karar verildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.