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Suriye'de en az 29 bebek donarak hayatını kaybetti!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2019 15:31 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Al Hol Kampı'nda son 2 ayda en az 29 bebeğin donarak öldüğü açıklandı

Suriye'de en az 29 bebek donarak hayatını kaybetti!

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan mülteci kampında son 2 ay içerisinde en az 29 bebek donarak hayatını kaybetti.

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