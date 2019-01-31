Suriye'de en az 29 bebek donarak hayatını kaybetti!

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan mülteci kampında son 2 ay içerisinde en az 29 bebek donarak hayatını kaybetti.
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