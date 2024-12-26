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Suriye'de Esad destekçileri sokaklara çıktı! Eski bir video ve söylenti sonrası ortalık karıştı... 14 polis öldü, HTŞ operasyon başlattı

26.12.2024 15:48
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Suriye'de 8 Aralık'ta Beşar Esad iktidarının düşmesiyle yeni bir dönemin kapıları açılırken, dün bölgede yeniden silahlı çatışmalar yaşandı. Suriye'de eski bir videonun yayılmasıyla birçok kentte halk meydanlara indi. Sokağa çıkanların Esad yanlısı olduğu belirtilirken çıkan çatışmada 14 polisin öldüğü belirtildi. Tarus'ta gerginlik sürerken HTŞ hükümeti operasyon başlattı. HTŞ'ye bağlı güvenlik güçleri, Beşar Esad yönetiminden kalan askerlere karşı şehirlerde arama yapıyor.

Suriye'de Esad destekçileri sokaklara çıktı! Eski bir video ve söylenti sonrası ortalık karıştı... 14 polis öldü, HTŞ operasyon başlattı

Suriye'nin Halep kentinde bir din adamının türbesine zarar verildiği iddiaları sonrası protestolar başladı. Sosyal medyada eski bir video görüntüsünün yayılmasıyla başlayan gösterilerde Esad yanlısı olduğu iddia edilen bir grupla yeni Suriye hükümeti karşı karşıya geldi.

SURİYE'NİN BİRÇOK ŞEHRİNDE PROTESTOAR DÜZENLENDİ

Halep kentinde din adamı Ebu Abdullah Hasibi'nin türbesine zarar verildiği iddialarına ilişkin videoların bazı sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşıma girmesinin ardından Hama, Humus, Lazkiye, Tartus illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerinde bazı gruplar meydanlarda toplanarak eylem yaptı.

TARSUS

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: VİDEOLAR ESKİ

Geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Halep vilayetindeki bir tarikatın dini türbelerinden olan Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseybi'nin türbesine baskın ve saldırı olayını gösteren videolar dolaşıma sokuldu. Bu videolar yakın zamanda gerçekleşmiş gibi lanse edildi. Dolaşıma sokulan videolar Halep kentinin bilinmeyen gruplar tarafından kurtarıldığı döneme ait eski bir video olup, kurumlarımızın mülklerini ve dini mekanları korumak için gece gündüz çalıştığımızı ve bu tür videoların yeniden yayınlanmasının amacının Suriye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde Suriye halkı arasına nifak sokmak olduğunu belirtiriz." ifadeleri kullanıldı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Topluluklar protestolarda "Aleviyye" ve “Ya Ali Ya Ali" şeklinde sloganlar atarken, Humus ve Tartus'da eylemciler ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktı.

SURİYELİ 14 POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'deki HTŞ yönetimi, Tartus'taki 14 polis memurunun çatışma sonucu öldüğünü duyurdu.

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ESAD'IN ESKİ ASKERLERİ HER YERDE ARANIYOR

Suriye Devlet Televizyonu SANA'da yayımlanan habere göre HTŞ'ye bağlı güvenlik güçleri, Beşar Esad yönetiminden kalan askerlere karşı şehirde arama çalışmaları başlattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, HTŞ'ye bağlı güçlerin sokaklarda çatıştığı görüldü.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

HTŞ, protestolar sonra iddiaları yalanlamış ve bir günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

HTŞ'ye bağlı kanallar ayrıca, Lübnan asıllı Hizbullah ajanlarının ülkede istikrarsızlık sağlamak için halk galeyana getirdiğini iddia etti.

Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad HTŞ (Heyet Tahrir Şam)
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