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Suriye'de Esadsız yılbaşı! Başkent Şam'da renkli görüntüler

01.01.2025 10:15
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Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas iktidarının düşmesinin ardından ilk yılbaşı coşkuyla kutlandı. Başkent Şam'da insanlar Emevi Meydanı'na ve Bab Toma Meydanı'na akın etti. Suriyeliler yeni yıl, havai fişek gösterileriyle kutladı.

Suriye'de Esadsız yılbaşı! Başkent Şam'da renkli görüntüler

Suriyeliler, başkent Şam'da hem Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını hem de yeni yılı sevinç ve coşku içinde kutladı. Şam'ın Bab Tuma'da akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı. Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

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YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı görevlileri, bu bölgeye çıkan yollarda bariyer kurarak yolu trafiğe kapattı.

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Kaynak: AA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam Beşar Esad yılbaşı 2025
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