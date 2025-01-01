Suriye'de Esadsız yılbaşı! Başkent Şam'da renkli görüntüler

Suriyeliler, başkent Şam'da hem Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını hem de yeni yılı sevinç ve coşku içinde kutladı. Şam'ın Bab Tuma'da akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı. Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı görevlileri, bu bölgeye çıkan yollarda bariyer kurarak yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır