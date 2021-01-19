HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette büyük yangın

Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette büyük yangın

19.01.2021 22:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette büyük yangın

Suriye'nin Humus kentinde bulunan ve ham petrol taşımacılığı yapan şirkette petrol tankerinin patlaması sonucu yangın çıktı.

Suriye'nin Humus kentinde bulunan ve ham petrol taşımacılığı yapan şirkette petrol tankeri patladı. Patlama sonrası bölgede yangın çıktı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, yangın sırasında art arda patlama sesleri duyuldu. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Yangının çıktığı şirket, Suriye Gaz Dağıtım Şirketi'nin yanında yer alırken, yetkililer patlamanın kaza mı yoksa sabotaj mı olduğunu anlamak için soruşturma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
ABD'de tarihi tören için geri sayım başladı! ABD'de tarihi tören için geri sayım başladı!
53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?

En Çok Okunan Haberler

Bomba ayrılıktan sonra bomba transfer

Bomba ayrılıktan sonra bomba transfer

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Belediyelerden sosyal medyada yeni akım! 'Sizde durumlar nasıl?'

Belediyelerden sosyal medyada yeni akım! 'Sizde durumlar nasıl?'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

ABD tarihi devir teslim törenine hazırlanıyor: 117 askeri araç takviyesi

ABD'de tarihi tören için geri sayım başladı!

İran, Trump ve bazı üst düzey yetkilileri yaptırım listesine aldı

İran'dan flaş hamle! Giderayak listeye aldılar

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Norveç’e uyarı

Rusya'dan gözdağı gibi uyarı: Olumsuz sonuçları olur

Pompeo açık açık 'soykırım' dedi! ABD'den flaş Doğu Türkistan ve Çin açıklaması

ABD, Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım yaptığını açıkladı

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 603 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 603 kişi hayatını kaybetti

Bilim insanları 'var olamaması gereken' bir gezegen buldu

Bilim insanları 'var olamaması gereken' bir gezegen buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.