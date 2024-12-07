Suriye'de hareketli dakikalar! Muhalifler Humus'u kontrol altına aldı

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalifler kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi. Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı. Dera'nın 2011 yılında Suriye'deki halk hareketlerinin başladığı yer olarak biliniyor. Suriye'de harita her saat değişmeye devam ederken muhalif grupların Şam'ın güney banliyölerine girdiği ifade ediliyor.

01.20 Suriye askerî yetkililerince yapılan açıklamada kentin artık savunulabilir durumda olmadığı bildirildi. Hizbullah'a bağlı özel Rıdvan Birlikleri de kentten ayrıldı.

00.00 REJİM HUMUS'TAN ÇEKİLİYOR! Humus'a yönelen muhalif güçlerin, Humus merkezine yaklaştığı bu sırada ise Suriye Ordu güçlerinin kenti terk ettiği bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Suriye Ordusuna bağlı askerler hazırlıklarını tamamlayarak kentten büyük konvoylar eşliğinde çekilmeye başladı. Suriye Ordusu çekilirken muhalif güçler de Humus kent merkezine girmeye başladı. Bu sırada Humus Cezaevinde bulunan mahkumların da serbest bırakıldığı aktarıldı.

20.00 REJİM DOĞU GUTA'DAN ÇEKİLİYOR Silahlı grupların başkentin güney banliyölerine girmeye başlamasının ardından rejim güçleri, Doğu Guta'dan ayrılıyor. Esed rejimi güçleri, Doğu Guta'daki Haresta, Arbin ve Duma bölgelerinden çekildi.

19.30 "ESAD, ŞAM'DA GÖREVİNİN BAŞINDA" Suriye’de muhalifler başkent Şam’a doğru ilerlerken, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başkentten ayrıldığı iddiaları yalanlandı. Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Esad’ın Şam’da görevinin başında olduğu bildirildi. Açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrıldığına dair söylentileri ve yalan haberleri kınıyoruz. Esad, ulusal ve anayasal görevlerini başkentten takip etmektedir” denildi.

18.10 TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA Trump: "Bu savaş bizim değil, ABD sürece dahil olmamalı"

17.50 "TAKVİYE GÖNDERMEYE BAŞLADIK" Suriye'de Esad rejimine karşı ilerleyişini sürdüren muhalif silahlı gruplara liderlik eden komutan Hasan Abdul Ghany, "Başkent Şam'da devam eden operasyonlarımızı desteklemek için kuzeyden ve güneyden daha fazla takviye göndermeye başladık" dedi.

17.34 Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus'un dış mahallelerinden Sanayi ve Kusur'a girmelerinin ardından iç kesimlere doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Gruplar, Humus'taki Meşrefe, Kefernan, Tulul Humur, Zeytune, İzeddin ve Aydun köylerini de rejim güçlerinden aldı.

17.20 "KUŞATMA BAŞLADI" Suriye'de Esad rejimine karşı ilerleyişini sürdüren muhalif silahlı gruplara liderlik eden komutan Hasan Abdul Ghany, "Güçlerimiz, başkent Şam'ı kuşatmaya başladı" dedi.

17.15 ŞAM BANLİYÖLERİ TEKER TEKER DÜŞÜYOR Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra il merkezini ele geçiren silahlı gruplar, Şam merkezine doğru ilerledi. Rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, başkentin güneyindeki Darayya banliyösüne girdi.

16.45 BAŞKENT ŞAM'A GİRİŞ BAŞLADI Suriye’nin başkenti Şam’ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı.

15.50 SURİYE ASKERLERİ IRAK'A KAÇIYOR Reuters: Yerel yetkililer ve güvenlik kaynakları, onlarca suriye askerinin Irk güçleriyle koordinasyon içinde el kaim sınır kapısından Irak'a girdiğini söyledi.

15.45 REJİM ŞAM'DAN DA ÇEKİLİYOR Suriye İnsan Hakları Komisyonu , rejimin Suriye'nin güneyinden çekildiğini, muhaliflerin hızla ilerlediğini ifade etti. Muhalifler başkent Şam'la arası 10 kilometre mesafeye indi. Muhalifler Şam'ın ilk savunma hatlarını kırdı ve 26. Tümen Karargahına saldırdı.

14.00 MUHALİFLER ŞAM'IN KAPISINA DAYANDI Suriye'de Esad karşıtı muhalif grupların ilerleyişi sürerken muhaliflerin komutanı Hasan Abdül Gani, Sanamayn'ı ele geçirerek Şam'ın güney kapısına 20 kilometre mesafeye kadar ilerlediğini söyledi.

13.45 İSRAİL'DEN SURİYE HAMLESİ İsrail'in Suriye’deki gelişmeler nedeniyle, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne yaptığı askeri takviyeyi arttırdığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmeler ışığında yapılan yeni değerlendirmenin ardından Golan Tepeleri'ndeki takviyeyi arttırma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, "Birliklerin takviyesi bölgedeki savunmanın güçlendirilmesini ve birliklerin bölgedeki çeşitli senaryolara hazırlanmasını sağlayacak." ifadesi kullanıldı. İsrail ordusu, dün Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

12.40 MUHALİFLER İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içerisindeki Tenef bölgesinde ABD desteğiyle varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu güçleri, Humus'un doğu kırsalında rejim güçlerine karşı ilerlemeler kaydetti. Rejim güçleriyle çatışmaların ardından Tedmur'un kontrolünü sağlayan muhalif grup, Humus-Deyrizor arasındaki Sukne beldesi, Karyetin köyü ve Tedmur-Şam yolu çevresindeki stratejik konumdaki Gurab Dağı'nın kontrolünü de ele geçirdi. REJİM FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLDİ Esad rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi. Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı. Rejim ordusu dün de ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

11.55 ÜRDÜN'ÜN ARDINDAN LÜBNAN DA SINIRLARINI KAPATTI Lübnan, başkent Beyrut'un Suriye'nin başkenti Şam'a bağlanan ana sınır kapısı hariç Suriye ile olan tüm kara sınır kapılarını kapattığını açıkladı. Ürdün de Suriye tarafındaki güvenlik durumu nedeniyle Suriye ile olan bir sınır kapısını kapattı.

10.55 MUHALİFLER SUVEYDA'YI ELE GEÇİRDİ Muhalifler Suveyda kent merkezini ele geçirdi. AA'dan gelen son dakika bilgisine göre, Muhalifler Suveyda kent merkezinde kontrolü sağladı.

09.50 KRİTİK MERKEZ ELE GEÇİRİLDİ Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalifler kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi. Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.

09.30 HAFIZ ESAD'IN HEYKELİ SOKAKLARDA GEZDİRİLDİ Hama kentini alan rejim karşıtı güçler önce hapishanelerdeki mahkumları serbest bıraktı. Ardından ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini Hama sokaklarında gezdirdi.