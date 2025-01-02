Suriye'de hareketlilik, Haseke'den yola çıktılar! ABD'nin Ayn el Arab'a üs kuracağı iddia edildi

Suriye'de 61 yıllık Bass rejiminin düşmesinden sonra bölgedeki gelişmeler art arda yaşanmaya başlandı. Özellikle ABD'nin bölgede nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu olurken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

ASKERİ KONVOYUN HAREKET ETTİĞİ GÖZLEMLENDİ

Dün, Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoy, M-4 yolunda Halep doğu kırsalına hareket ettiği gözlemlendi.

GAYRİ RESMİ KAYNAKLARA GÖRE ABD AYNEL ARAB'A ÜS KURACAK

Gayri resmi kaynaklara göre, ABD Aynel Arab'a üs kuracak. Eski adıyla Kinim Oteli, şimdilerde ise öğrenci yurdu olarak bilinen binanın üs karargahı olacağı bildirildi.

GÖZLEM NOKTALARI DA KURULACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Bunun dışında bazı gayri resmi kaynaklara göre, Sırrin, Tişrin Barajı ve 2 noktada gözlem noktaları olacağı da iddia edildi.

ABD, YPG'YE DESTEĞE DEVAM MI EDECEK?

Suriye'de hareketliliğe neden olan ABD'nin attığı bu adımlar "ABD, terör örgütü YPG'ye desteğe devam mı edecekler?" sorusunu da akıllara getirdi.

Bu iddialarla ilgili olarak henüz resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

(CNN TÜRK)