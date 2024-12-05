Suriye'de harita yine değişti! Rejim: "Hama'yı kaybettik, kent dışında mevzilendik"

Suriye'de 27 Kasım tarihinde muhaliflerin başlattığı Esad karşıtı operasyonları dünya yakından takip ediyor. Geçen her saat haritanın değiştiği Suriye'de muhalifler bu sefer de kilit öneme sahip Hama'ya giriş yaptı.

TEK ÇIKIŞ GÜNEY'DE

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama’dan sadece güneydeki Humus’a doğru tek çıkışın kaldığını belirterek, muhalif grupların Esad rejimi güçleriyle girdiği şiddetli çatışmaların ardından Hama’nın 3 ila 4 kilometre uzağında olduğunu ifade etti.

Arap basınında yer alan haberlerde, muhalif grupların Hama’da bulunan Tal al-Nasiriyah, Rahbat al-Taslih, Maarshahur, Taybat Al-Imam, Halfaya ve Khattab’ın da bulunduğu birçok stratejik kasaba ve köyün kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı. Haberlerde, rejim güçlerinin Hama’daki birçok noktada geri çekildiği belirtildi.

Hama, Halep, Humus ve Şam’ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

MUHALİFLER HAMA'DA!

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre muhalifler Hama'ya giriş yaptı.

REJİM: HAMA'YI KAYBETTİK

Suriye'de Esad rejiminden yapılan açıklamada, "Hama'yı kaybettik, kent dışında mevzilendik" dendi.

"CEZAEVİNE GİREREK YÜZLERCE TUTSAĞI SERBEST BIRAKTIK"

Suriyeli muhalif komutan Hasan Abdülgani ise yaptığı açıklamada, "Hama merkez cezaevine girerek, yüzlerce tutsağı serbest bıraktık." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Kaynak: Reuters-İHA-AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır