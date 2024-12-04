Suriye'de her saat harita değişiyor: ABD PYD'yi koruyacak mı? Pentagon Sözcüsü Ryder açıkladı: 'Değerli ortağımız' diyerek yanıtladı!

Suriye'de 28 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar sonrası Suriye'deki harita önemli ölçüde değişti. Halep'te önemli ilerleme kaydeden rejim karşıtı güçler İdlib'i ise tamamen kontrolü altına aldı. Şimdi Hama'da ilerleyişini sürdüren SMO güçlerinin bazı kasabaların kontrolünü aldığı öğrenildi. Suriye'deki gelişmeler diplomatik alanda da sonuçlar doğuruyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın Şam'ın talebi halinde Suriye'ye asker göndermeyi düşüneceğini söyledi. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder ise Suriye'deki gelişmelerle ilgili ABD'nin tutumu hakkında hayati önemde bilgiler verdi. İşte tüm gelişmeler!

PYD'YE 'DEĞERLİ ORTAK' DEDİ

CNN TÜRK Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi Yunus Paksoy, Pentagon Sözcüsüne terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'deki durumu hakkında sorular sordu.

Yunus Paksoy: Biden yönetimi, personelinizi ve askeri üslerinizi koruyacağınızı çok net bir şekilde ifade etti. Şu anda Suriye’nin kuzeybatısında ve diğer bölgelerde birçok grup birbirine saldırıyor. Bu koruma şemsiyesi SDG’yi de kapsıyor mu? Yani onlara “Sizi ağzınıza kadar silahla donattık, eğer saldırıya uğrarsanız kendinizi savunun” mu diyorsunuz?

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder: Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’deki varlığı, IŞİD’in kalıcı yenilgisine odaklanmıştır. Bu görevde, SDG bizim için çok değerli bir ortaktır, ancak şunu netleştirmek istiyorum: Odağımız IŞİD’i mağlup etme misyonu üzerinedir ve SDG dahil olmak üzere koalisyon ortaklarıyla birlikte çalışmaktır.

ABD DESTEK VERECEK Mİ?

Yunus Paksoy; Biraz açıklığa kavuşturmak amacıyla. Çünkü cevabınız gerçekten bir evet veya hayır değildi. Yani, eğer SDG'ye saldıran IŞİD değilse, onlar hala sizin korumanız altında mı? Onların savunmasına gelecek misiniz? Söylemeye çalıştığım bu.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder: IŞİD’e karşı birlikte çalışırken, SDG’ye yardımda bulunduk. Birlikte çalışıyoruz, bu konuda ortağız. Ama soru “Bu görev setinin dışında başka fırsatlara bakacak mıyız?” ise, neden orada olduğumuzu ve neye odaklandığımızı hatırlamamız gerekir. Yine de, SDG ile sahip olduğumuz ortaklığı çok değerli buluyoruz. Güçlerimiz birlikte savaştı ve birlikte bedel ödedi, ancak Suriye’deki odağımız IŞİD’i mağlup etme misyonu olmaya devam ediyor ve bu, odak noktamız olarak kalacak.

REJİM KARŞITI GÜÇLERİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Hama'nın kuzeyindeki kırsal kesimlerde yoğun çatışmalar yaşandı. Rejim karşıtı güçler altı yerleşimde daha hakimiyet sağladı.

Suriye ve Rusya hava kuvvetleri bölgeye onlarca hava saldırısı düzenlendi.

PKK/YPG HALEP'İ ABD YAPIMI ARAÇLARLA TERK ETTİ

Suriye Milli Ordusu'nun Halep'i ele geçirmesinin ardından PKK/YPG unsurlarının kaçışı sürüyor. Bölgeden çekilen görüntülerde, PKK/YPG unsurlarının mahalleleri tahliye ederken ABD yapımı zırhlı araçlar kullandıkları dikkat çekti.

SURİYE ORDUSU KARŞI SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Suriye Resmi Haber Ajansı, Suriye ordusunun Hama'da karşı saldırıya hazırlandığını duyurdu. Bunun için Hama kırsalında savunma hatlarının güçlendirildiği belirtildi.

Çatışma hattının Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre uzaklıkta yer aldığı açıklandı.

DEYRİZOR'DA ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Suriye'nin kuzeyinde de hareketlilik var.

Ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki 7 köyden rejimi güçleri ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırı başlattı.

PKK/YPG'li teröristler, yan yana bulunan köylere üç yönden saldırı başlatırken, çatışmalar sürüyor.

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

İDLİB YPG'DEN KURTARILDI

Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da Halep kentinin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Muhalifler, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı.

Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elindeydi.

TEL RIFAT'A DÖNÜŞLER BAŞLADI

Tel Rıfat sahasını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran SMO, ilçe merkezindeki tünel ve tuzaklamalara karşı tedbirler alarak, sivillerin güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

Yıllar önce yerinden edilen Tel Rıfatlılar ilçeye dönmeye başladı.

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle son birkaç günde yaklaşık 50 bin kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığını açıkladı.

Kaynak: AA-NTV-CNNTÜRK