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Suriye'de işgal ettiği bölgeleri kaybeden terör örgütü PKK/YPG, ABD ile Rakka tiyatrosuna hazırlanıyor!

12.12.2024 00:09
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Suriye'de 61 yıllık BAAS rejiminin çökmesi ve devrilen Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından silahlı muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG'nın işgal ettiği bölgeleri de alıyor. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçan ve panikleyen PKK/YPG'li teröristler, Rakka'yı ise terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.

Suriye'de işgal ettiği bölgeleri kaybeden terör örgütü PKK/YPG, ABD ile Rakka tiyatrosuna hazırlanıyor!

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı.

O BÖLGELERİ TERK ETTİLER

Çatışmaları fırsat bilip alan kazanan terör örgütü PKK/YPG, Münbiç ilçesi ve Deyrizor hattındaki yerlerin kurtarılmasıyla yeniden geriledi. Suriyeli muhaliflerin ilerleyişinin ardından panikleyen PKK/YPG'li teröristler Rakka'yı terk etmemek için bölgede yeni bir plana başladı.

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DEAŞ'LI KILIĞINA GİRECEKLER

Bölgedeki kaynaklar, PKK/YPG’li teröristlerin DEAŞ’lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına işaret etti. PKK/YPG’li teröristlerin, DEAŞ’lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığını ifade eden kaynaklar, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturulacağını dikkat çekti. Aynı kaynaklar ABD’nin Rakka’daki muhalifleri vurmasının amaçlandığını da kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
ypg abd
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