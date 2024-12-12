Suriye'de işgal ettiği bölgeleri kaybeden terör örgütü PKK/YPG, ABD ile Rakka tiyatrosuna hazırlanıyor!

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı.

O BÖLGELERİ TERK ETTİLER

Çatışmaları fırsat bilip alan kazanan terör örgütü PKK/YPG, Münbiç ilçesi ve Deyrizor hattındaki yerlerin kurtarılmasıyla yeniden geriledi. Suriyeli muhaliflerin ilerleyişinin ardından panikleyen PKK/YPG'li teröristler Rakka'yı terk etmemek için bölgede yeni bir plana başladı.

DEAŞ'LI KILIĞINA GİRECEKLER

Bölgedeki kaynaklar, PKK/YPG’li teröristlerin DEAŞ’lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına işaret etti. PKK/YPG’li teröristlerin, DEAŞ’lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığını ifade eden kaynaklar, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturulacağını dikkat çekti. Aynı kaynaklar ABD’nin Rakka’daki muhalifleri vurmasının amaçlandığını da kaydetti.