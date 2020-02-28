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Suriye'de kaç Türk askeri var?

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 11:34 | Son Güncelleme

Suriye'de gerçekleşen hain saldırı sonrasında gözler bölgeye çevrildi. 33 şehit verdiğimiz korkunç saldırı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri ise Suriye'de kaç Türk askeri olduğu. TSK konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak Reuters haber ajansına konuşan Suriyeli muhalifler yaklaşık 15 bin Türk askerinin bölgede olduğunu söyledi.

Suriye'de kaç Türk askeri var?

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler Serakib’in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 asker şehit düştü ve 32 asker ise yaralandı.

Yaşananların ardından hem uluslararası kamuoyunda hem de sosyal medyada en çok gündeme gelen sorulardan biri kaç Türk askerinin Suriye’de bulunduğuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri konuyla ilgili henüz açıklama yapmasa da Reuters haber ajansının 19 Şubat’ta TSİ 21.29’da servis ettiği haberde, Suriye’deki muhaliflerin açıklamalarına yer vermiş ve konuyla ilgili bilgi paylaşılmıştı.

Sözkonusu haberde İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Suriyeli muhaliflerden bir kaynak, yaklaşık 15 bin Türk askerinin Suriye’nin kuzeybatısında olduğunu söylemişti. Haberde, “Son günlerde bölgeye çok sayıda konvoyun gelmesi ile ilgili olarak muhalif bir kaynak, Reuters’a 15.000 Türk askerinin Suriye’nin kuzeybatısında olduğunu söyledi” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 24 Şubat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de 4 yeni askeri gözlem noktası daha oluşturduğunu öne sürmüştü. O dönem Şarkul Avsat’ın haberleştirdiği açıklamada İdlib ve Halep’e sevk edilen Türk askeri sayısının 7 bin 600’e ulaştığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye İdlib Türk askeri

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