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  4. Suriye'de kan donduran görüntüler: İlaç deposu toplu mezar çıktı! 20'den fazla kişi...

Suriye'de kan donduran görüntüler: İlaç deposu toplu mezar çıktı! 20'den fazla kişi...

18.12.2024 15:15
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18.12.2024 15:15
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Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının yankıları hala sürüyor. Başkent Şam'da toplu mezar ve cesetlerin tespit edilme işlemleri için Sivil Savunma ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Seyyide Zeynep bölgesindeki bir ilaç deposunda gerçekleştirilen incelemelerde çok sayıda insana ait ceset kalıntıları tespit edildi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de toplu mezarlar ve cesetler bulunmaya devam ediyor. Şam'daki Seyyide Zeynep bölgesinde bir depoda aralarında çocukların da olduğu, 20'den fazla kişiye ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları bulundu.

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İLAÇ DEPOSUNDAN TOPLU MEZAR ÇIKTI

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri inceleme başlattı.

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Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyyide Zeynep bölgesindeki ilaç deposunda inceleme başlattıklarını söyledi.

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Selmo, "Burası bir ilaç deposu olarak görülüyor ancak içinde soğuk hava deposu bulduk. Deponun çürümüş cesetlerin ve iskeletlerin saklandığı bir alana dönüştüğünü gördük. Ekiplerimiz cesetleri belgelemeye çalışıyor. İskeletleri toplayıp kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz." dedi.

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Cesetlere daha sonra DNA testi yapılacağını belirten Selmo, "Burası Seyyide Zeynep bölgesi. Rejim çökmeden önce bu bölge İranlı milislerin karargahıydı. Bir milis gücü hayalin edin bir yeri işgal ediyor ve cesetleri depoda tutuyor. Bu cesetlere neler yaptıklarını bilmiyoruz. Nerede tutuklandılar, nasıl öldürüldüler bilmiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye toplu mezar esad
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