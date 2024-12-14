Suriye'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Rusya çekiliyor mu?

Suriye'de 61 yıldır devam eden Esad rejimi muhaliflerin Suriye'deki şehirleri birer birer ele geçirmesiyle devrildi. Esad'ın devrilmesi olayı beraberinde Rusya'nın bölgeden çekilip çekilmeyeceği sorusunu da doğurdu. Gelen uydu görüntüleri Rusya'nın hamlesi hakkında bilgi verebilecek nitelikte.

SURİYE'DEKİ RUS ÜSLERİ

Beşar Esad'ın en büyük destekçisi Rusya'nın Suriye'de Hmeymim Hava üssü ve Tartus Deniz Üssü bulunuyor.

Esad rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla Moskova yönetiminin bu üslerle ilgili tutumu merak konusuydu.

Amerikan teknoloji şirketi Maxar, hava üssünden uydu fotoğraflarını yayınladı.

EKİPMANLAR UÇAKLARA YÜKLENDİ

O fotoğraflarda, hava üssündeki ekipmanların söküldüğü ve An-124 tipi kargo uçağına konulduğu görüldü.

Bir diğer uydu fotoğrafında da Ka-52 tipi bir helikopter ve bir S-400 hava savunma sisteminin sökülmek için bekletilmesi yer aldı.

HMEYMİM HAVA ÜSSÜ'NÜN ÖNEMİ

Rusya, Lazkiye Limanı'na 25 kilometre mesafedeki bu üssü iç savaşta Şam yönetimini desteklemek için kullandı.

Rusya'nın Suriye'yi tamamen terk edip etmeyeceği net değil.

Ancak Hmeymim, Rusya'nın Ortadoğu ve Afrika'daki varlığı için kritik önemde.

2017'de üs için 49 yıllık kira sözleşmesi imzalandı.

TARTUS DENİZ ÜSSÜ

Tartus'taki Rus Deniz Üssü de Doğu Akdeniz'deki gemileri destekliyor.

Amerikalı bir düşünce kuruluşundan araştırmacı Dara Massicot'a göre, kademeli bir çekilmenin başladığı açık.

Ancak Moskova'nın Suriye'den tamamen çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov perşembe günü Üslerin Suriye topraklarındaki varlığının sürdüğü belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın kendi toprakları dışındaki tek deniz üssü olan Tartus Deniz Üssü'ndeki savaş gemilerinin, birer birer limandan ayrıldığı görüntüler yayınlanmıştı.

TARTUS DENİZ ÜSSÜ'NDEKİ RUS GEMİLERİ NELER?

Naval News'e göre, üs iki Amiral Gorshkov sınıfı fırkateyn, bir Amiral Grigorovich sınıfı fırkateyn ve geliştirilmiş bir Kilo sınıfı saldırı botuna ev sahipliği yapıyordu.

"FİLODAKİ EN MODERN GEMİ"

Gorshkov ve Grigorovich firkateynleri Rus filosundaki en modern yüzey gemileridir. Her ikisi de uzun menzilli Kalibir kara saldırı füzesi ve Tsirkon hipersonik gemisavar füzesini konuşlandırabilir.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Rusya ordusu, 2015 yılında imzaladığı askeri yardım anlaşmasından beri Suriye’de resmi olarak bulunuyor.

Rus güçleri, o tarihten beri, DAEŞ, rejim karşıtı güçler ve iktidarı ele geçirmeye çalışan diğer silahlı gruplarla mücadelede rejime destek verdi.

Moskova, rejim ordusuna büyük çaplı silah tedarikinin yanı sıra, 2015 yılında Suriye’ye dönemsel olarak on binlerce asker gönderdi.

Uzmanlara göre, bugün ülkede Rus Hava Kuvvetleri’nin uçuş ve teknik personeli ile Tartus’taki savaş gemilerinin mürettebatı dahil olmak üzere beş ila on bin arasında Rus askeri bulunuyor.

Kaynak: NTV